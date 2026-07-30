החופשה שהפכה לסיוט מתמשך: קבוצת צעירים ישראלים בני 18, שיצאה לטיול לפני גיוס בעיירת הנופש סאני ביץ' שבבולגריה, מצאה עצמה נצורה שעות ארוכות בתוך חדרי המלון - זאת לאחר שלטענתם הותקפה באלימות קשה ובאופן מכוון בידי קבוצת תיירים בריטים.

על פי עדויות הצעירים, התקרית התרחשה בעת שהיו בדרכם חזרה ממסיבה מקומית למלונם. לדבריהם, התוקפים זיהו אותם כישראלים והחלו לעקוב אחריהם.

בשלב מסוים נלכדו שניים מהחברים בסמטה חשוכה והותקפו באמצעות גז פלפל וכלי תקיפה נוספים. חבר נוסף מהקבוצה נגרר לסמטה צדדית, שם הותקף באלימות קשה ואף נחנק.

לאחר שהצליחו להימלט, חזרו הנערים למלון ומאז הם מסתגרים בחדריהם מחשש ממשי לחייהם.

אימו של אחד הצעירים שחזרה את רגעי החרדה: "הבן שלי נעול בחדר מאתמול בלילה. הם לא יכולים לרדת אפילו לקנות אוכל או מים. יש בחוץ קבוצות של אנטישמים שמסתובבים כמו זאבים, שרק מחפשים לטרוף ישראלים ולפגוע בהם. הילדים בחרדה עצומה, והמשטרה המקומית פשוט לא מסייעת ולא מגינה עליהם".

בעקבות האירוע החמור פנו המשפחות לגורמים הרלוונטיים בישראל. ממשרד החוץ נמסר כי חדר המצב מכיר את האירוע ומטפל בו, אך לטענת ההורים, בשלב זה הצעירים עדיין לא קיבלו סיוע מעשי או הגנה בשטח.