מעצר נהג האמבולנס המואשם בריגול צילום: דוברות המשטרה

פרקליטות מחוז חיפה הגישה הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד אמיר הישאם מוחמד תיתי, תושב בענה בן 34, באשמת ביצוע משימות ביטחוניות עבור מודיעין האויב.

הנאשם נעצר על ידי מסתערבי החטיבה הטקטית של מג"ב. מנתוני החקירה עולה כי תיתי, שעבד כנהג אמבולנס, ניצל את אפשרויות התנועה והגישה החופשית שהיו לו לבתי חולים ברחבי הארץ.

במסגרת זו העביר למפעילו האיראני מידע מצולם ותמונות של מערכי ההיערכות במוסדות הרפואיים, בשגרה ובחירום. במהלך אחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ, אף תיעד אישיות בכירה ששהתה במקום.

מ"מ מפקד ימ"ר צפון סגן ניצב אושרי אמור על פרשת הריגול צילום: דוברות המשטרה

מלבד הפעולות שבוצעו בחסות תפקידו כאיש צוות רפואי, נשלח תיתי לבצע משימות צילום ואיסוף נתונים באתרים נוספים. בין היתר תיעד את כיכר החטופים בתל אביב כשהוא אוחז בשלט הנושא את תמונות החטופים, צילם מחאה שהתקיימה במרכז חורב בחיפה, וסיפק תיעוד ממושב באזור השרון שבו מתגוררת דמות ביטחונית בכירה.

תמורת הוצאתן לפועל של המשימות הללו, קיבל הנאשם סכומי כסף המצטברים לעשרות אלפי שקלים. העברות הכספים בוצעו באמצעות חשבונות בנק של בני משפחתו וכן דרך תשלום בארנקים דיגיטליים.

במערכת הביטחון מגדירים את המעשים כפעילות חמורה ביותר של אזרח ישראלי אשר הושיט סיוע לאויב בזמן מלחמה.