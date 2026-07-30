רבנים מארגון "תורת הארץ הטובה" מביעים עמדה נחרצת השוללת מעצרים וצעדי ענישה מנהליים נגד לומדי התורה החרדים.

הביקורת מכוונת לעמדה שהציגה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שמתנגדת לחוק שנועד להקפיא או למנוע מעצרים ודורשת להחמיר סנקציות פליליות על עריקים.

במכתבם מבהירים הרבנים כי נקיטת פתרונות כוחניים תשיג תוצאה הפוכה מזו המבוקשת. "רבני 'תורת הארץ הטובה' שוללים לחלוטין את השימוש במעצרים ובהתנהלות דורסנית כלפי תלמידי הישיבות. מעשים אלו מעמיקים את הקרע וחוסר האמון, ואינם מביאים חיילים לצבא אלא רק מרחיקים את אפשרות הגיוס".

לצד הזעקה נגד מדיניות המעצרים, פונים הרבנים לכלל המגזרים בקריאה להרגעת הרוחות, תוך שהם מוקיעים את הפרות הסדר והאלימות שנרשמו במחאות החרדיות. "אנו מבקשים מכל הצדדים להימנע ממעשים הפוגעים בציבור כולו ואינם תורמים לקירוב הלבבות. כל אלימות, כולל אלימות מילולית, מעמיקה את המשבר ומונעת מתן מענה לבעיה הכואבת".

את מכתבם מסיימים רבני הציונות הדתית בקריאה למציאת פתרון מוסכם: "רק הידברות מכבדת ועניינית תביא לפתרון מעשי".

על המכתב חתומים בין היתר הרב יעקב אריאל, הרב אליקים לבנון, הרב יעקב שפירא, הרב דוד תורג'מן, הרב שמואל אליהו והרב זלמן ברוך מלמד.