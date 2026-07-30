בהתבטאויות תקשורתיות שונות משתמש סא"ל במיל' איתמר איתם במונח 'קואליציית הסזון' כשהוא מתייחס לגוש האופוזיציה במידה וינצח בבחירות הקרובות. בראיון לערוץ 7 הוא מסביר את המונח והסיבות לשימוש בו.

המושג, אומר איתם, מגיע "מהדברים שאומרים האנשים האלה, בעיקר יאיר גולן וחבורת הדמוקרטים שלו". איתם מזכיר את ההשראה השלילית למונח: "הסזון היה עונת הציד. החלטה שאנשי מפא"י קיבלו בזמנו לרדוף את אנשי האצ"ל בצורה מאורגנת, כולל הלשנות, מעצרים, חטיפות, הסגרה לבריטים ופיטורים המוניים של אנשי ימין. הם מדברים על זה ברורות. יאיר גולן מגיע באנרגיות נקמה וכאוס ואומר נסגור את עלי, נסגור את ערוץ 14, נחנך אתכם מחדש, נצוד את כל מי שהימין מינה, אם זה זיני ואם זה גופמן, ונעשה להם בדיקות ובחינות".

עוד מזכיר איתם ברוח זו את מכתב הלשעברים לטראמפ, ועוד קודם לכן הפנייה לאו"ם וגופים בינלאומיים נוספים לבלימת הרפורמה המשפטית ובהמשך לעצירת המלחמה. "הם לא בוחלים בפנייה החוצה ובאמצעים אלימים, וצריך לקחת אותם ברצינות".

"כילד וכנער אני זוכר את הרדיפה שרדפו את אבא שלי. הם לא הסכימו שאדם כמוהו ש"לא משלהם" יתקדם. כך הם עשו בצבא, בתקשורת ובמערכת המשפט. אנחנו זוכרים את סתימת הפיות בתקופת גוש קטיף ואת הדורסנות התקשורתית והמשפטית. מדובר באנשים רציניים ולא צריך לזלזל בהם ולדעת מול מה אנחנו עומדים".

עוד מציע איתם להקשיב לדבריו של יאיר גולן הרואה בעצמו, "ובצדק", כלשון איתם, כאידיאולוג היחיד של גוש האופוזיציה. "הוא מזלזל בבנט ובאייזנקוט ובעמדות האידיאולוגיות שלהם, ובצדק. הוא אומר שהוא האידיאולוג והוא איש המעשה שמביא תנופה ומנהיגות, ולכן הוא שישפיע והוא שיקבע. אנחנו צריכים להסתכל על האיום הזה באופן רציני ולהקשיב לו".

האסטרטגיה הפוליטית של יאיר גולן היא מתווה "המרצתו" של רבין המנוח, אומר איתם הסבור כי כך יפעל יאיר גולן מול מי שימונה לכהונת ראש הממשלה הבא, במידה וגוש האופוזיציה הוא שיקים את הממשלה הבאה. "צריך להאזין לראיונות שלו. הוא אומר זאת מפורשות. זו האסטרטגיה שלו. הוא ישתמש בכוח שלו להטלת וטו על כל דבר ועניין. הוא מדבר על פינוי חוות, מאחזים וגבעות. מדבר על פינוי יישובים והקמה בפועל של מדינה פלשתינית. אלו המטרות שלו, ומדובר באדם שצריך להתייחס אליו ברצינות. מדובר באדם רציני ומתוחכם, וכל מערכת הדיפ סטייט תעמוד לימינו, אם זה בתקשורת, אם במערכת המשפט ואם זה בעוצמות כלכליות שיעמדו לצידו".

מקצת מהצפוי, אומר איתם, ראינו בעוצמת המעטפת של מחאות הרפורמה המשפטית. "אני לא רואה את בנט או מתן כהנא עומדים מול זה. כשתהיה להם זכות וטו פוליטית על כל החלטה והם ישבו בתיקי הביטחון, המשפטים, החינוך וביטחון הפנים, אנחנו צפויים למהלך שיגובה בתחושת אין ברירה, נקם והצלת המדינה. כך הם מלבים את הדיבה שבה אנחנו אויב המדינה הגרוע מהחמאס וכו'".

אם כן, אנחנו שואלים את איתם, איך קורה שלמרות הדברים הברורים שמשמיע יאיר גולן, עדיין יש מצביעים רבים במחנה הימין שרואים במפלגתו של אייזנקוט בית פוליטי חדש.

"עברנו תקופה קשה מאוד ואנשים כמהים לנחמה, שקט, אחדות והורדת להבות. זה דבר עמוק ואמיתי ולא צריך לזלזל בו. אני יכול להבין למה האפשרות של ממשלת ימין-מלא עם החרדים מפריעה להם. סוגיית החרדים היא סוגיה לא פתורה בציבור הימני. סוגיית אחריות הממשלה והעומד בראשה לשבעה באוקטובר גם היא נמצאת. לכן יש איזו כמיהה לקונצנזוס ורצון להגיע למקום של הסכמות רחבות. זה אמיתי, אבל הם טועים בהיבט הפוליטי, כי בסוף לא אייזנקוט או בנט יובילו את המהלכים, אלא יאיר גולן עם סרבניו ועם גבי לסקי ומעודדי המחבלים, עם האש בעיניים והחרדה מהדתיים, יחד עם מנסור עבאס מבחוץ ומבפנים".

ואולי, שאלנו את איתם, פניו של אייזנקוט בכלל לכיוון אחר. אולי בכוונתו להקים ממשלה עם הליכוד, בנט, ש"ס ואפילו הציונות הדתית בתפקיד זוטר, כשהוא מותיר בחוץ את יאיר גולן, יהדות התורה והערבים?

"הכול יכול להיות, אבל אני לא חושב שלשם הם חותרים. השד הרל"ביסטי והאמירה שלהם שהם לא רוצים לראות את הליכוד ואת נתניהו בעמדות כוח, ומדברים על הצורך במה שהם קוראים 'לתקן', זה חזק מאוד", אומר איתם ומציע לנו לראות מה נעשה לבני גנץ שדיבר ברוח זו. "הם הופכים אותו לבוגד הגדול של המחנה. האירוע הזה הוא סוציולוגי יותר מאידיאולוגי, ואני מתקשה לראות את אייזנקוט מפתח עמדת מנהיגות אמיתית שתעמוד מול המגמה הזו".

להערכתו של איתם, רק שיתוק פוליטי של 60 מול 60 יכול לאלץ את אייזנקוט להגיע לסוג כזה של קואליציה, ובהחלט יתכן שיעדיפו במחנה השמאל ללכת על בחירות חוזרות. "הסכנה שקואליציית הסזון הזו, שבה יאיר גולן ואנשיו הם נותני הטון האידיאולוגי והמעשי, היא סכנה שצריך לשים אליה לב ברצינות".