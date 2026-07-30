ילדה בת 8 פונתה לחדר המיון לילדים בבית החולים הדסה עין כרם לאחר שנשאבה למשאבת ג'קוזי במהלך חופשה משפחתית בצימר בצפון הארץ.

במשך דקות ארוכות ניסו בני משפחתה לשחרר אותה ללא הצלחה, עד שאביה ניתק את אספקת החשמל למתקן והצליח לחלצה.

עם הגעתה לבית החולים אובחנה אצל הילדה המטומה נרחבת בגבה העליון, לצד נפיחות משמעותית ורגישות קשה למגע. בשל עוצמת השאיבה והקושי הנשימתי שחוותה, החליט הצוות הרפואי לבצע סדרת בדיקות כדי לשלול פגיעה באיברים פנימיים.

ד"ר נורית פיינשטיין, רופאה בכירה במחלקה לרפואה דחופה לילדים בהדסה עין כרם, סיפרה כי מצבה של הילדה עורר דאגה רבה. "הסימנים על הגב היו גדולים ומרשימים מאוד. לאור הממצא החריג והוואקום החזק שנוצר, היה חשש שנגרמה פגיעה גם בשרירים, בעצמות ואפילו בריאות".

לדבריה, הילדה עברה בדיקת CT תוך התאמת תנוחת הבדיקה כדי להפחית את הכאב, ובמקביל נבדקה על ידי מומחה לכירורגיה פלסטית בעקבות חשש לנזק לעור שעלול להתפתח לנמק. לאחר שהבדיקות שללו פגיעה באיברים פנימיים, היא קיבלה טיפול לשיכוך כאבים ושוחררה לביתה עם טיפול מקומי והמשך מעקב במרפאת הפלסטיקה.

גב הילדה עם הפגיעה הנרחבת צילום: דוברות הדסה

האם שחזרה את רגעי האימה. "ישבנו ליד הילדים והשגחנו עליהם כל הזמן. פתאום הבת שלי התחילה לצעוק שהיא לא יכולה לזוז. ניסינו למשוך אותה, אבל הגוף שלה היה צמוד בחוזקה לדופן הג'קוזי. היא התחילה להתקשות בנשימה, ואנחנו פשוט לא הצלחנו לשחרר אותה".

לדבריה, כפתורי הכיבוי של הג'קוזי לא הפסיקו את פעולת המשאבה. "רק אחרי שבעלי מצא את כבל החשמל וניתק אותו, השאיבה נפסקה והצלחנו להוציא אותה. הדקות האלה הרגישו כמו נצח".

בני המשפחה מעריכים כי מכסה הרשת של פתח השאיבה נשלף ממקומו, ככל הנראה מבלי שאיש הבחין בכך. "לא ידענו שהפתח הזה אמור להיות מכוסה. הכול קרה מול העיניים שלנו, למרות שלא הייתה אפילו שנייה אחת בלי השגחה של מבוגר", אמרה האם.

המשפחה מבקשת כעת להזהיר הורים נוספים מפני הסכנה. "בתקופת החופש הגדול משפחות רבות מתארחות בצימרים עם ג'קוזי ובריכה. חשוב לבדוק לפני הכניסה למים שכל פתחי השאיבה מכוסים ומקובעים, ולהכיר את מערכת הג'קוזי. אנחנו היינו בטוחים שאנחנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות, ובכל זאת מצאנו את עצמנו בתוך אירוע שכמעט הסתיים באסון".