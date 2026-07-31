הליכוד הגיש השבוע בקשה לוועדת הבחירות המרכזית, ולפיה ייאסר על גופים וארגונים לארח מצביעים מחו"ל על חשבונם ולהבהיר לציבור שמדובר למעשה בשוחד בחירות. את הבקשה הגיש לוועדת הבחירות בשם הליכוד עורך הדין אילן בומבך, עמו שוחחנו על הטענה.

עו"ד בומבך מספר כי הפנייה לוועדת הבחירות המרכזית הגיעה לאחר ש"ראינו שיש תופעה מתרחבת. אנשים, שחלקם פועלים בתום לב, מציעים לארח אנשים מחו"ל כדי לעודד אותם להגיע להצבעה לכנסת, כי זה חשוב, אבל מבלי משים הם עלולים לעבור עבירה חמורה של שוחד בחירות. ביקשתי מהוועדה שיוציאו הנחיה ברורה כדי שלא לשים מכשול בפני עיוור וכדי להציג את הדין הקיים".

בומבך מזכיר כי בעבר מנעה ועדת הבחירות ביצוע עבירות מלכתחילה כאשר התעורר חשש שיהיו מי מהציבור שיטעו, ופרסמה הנחיות מתאימות. כך להבנתו נכון לנהוג גם במקרה זה.

בדבריו הוא מזכיר את סעיף 122 לחוק הבחירות לכנסת, ולפיו "מי שנותן טובת הנאה כלשהי כדי לעודד להצביע, ולא משנה לאיזו מפלגה, עצם נתינת דבר מה לבוחר מהווה עבירה חמורה של שוחד בחירות. מדובר בכל הטבה, כולל כסף או אירוח. הדבר היחיד שהוחרג הוא עניין ההיסעים. אם רוצים להסיע בוחר מביתו לקלפי, זה מותר בחוק. מעבר לזה, כל דבר אסור ופסול".

לשאלתנו אם הבקשה מוועדת הבחירות מתייחסת להתארגנות של ממש להבאת המוני מצביעים, או גם למקרה שבו אדם מבטיח לארח את קרוביו שיגיעו מחו"ל כדי להצביע, משיב עו"ד בומבך: "לא מדובר בקרוב משפחה שמגיע ומתארח. זה לגיטימי. מה שברור כאסור הוא כאשר מציעים למי שלא מכירים להתארח, לקבל ארוחות וסיבסוד טיסות".

לדבריו, ידוע כי "יש גופים מאורגנים ויש גם יוזמות פרטיות של אנשים תמי לב. אלה ואלה עוברים עבירה פלילית". עוד מציין בומבך ומספר כי "ישנו גוף גדול ששם לו למטרה להביא כחמישים או שבעים אלף איש להצביע. אמנם שנוי במחלוקת עד כמה נכון שמי שלא חיים כאן, לא משלמים מיסים ולא משתתפים איתנו במטלות יבואו לקבוע מי יהיה בכנסת ובממשלה, אבל החוק מתיר את זה. אם אתה מגיע מחו"ל לארץ זו זכותך, אבל אם אתה עושה את זה במסגרת ארגון כלשהו ומחכה לך טובת הנאה כלשהי, כאן טמון ההבדל הגדול והחוק אינו מתיר זאת".

במענה לפנייתו של עו"ד בומבך טענה היועצת המשפטית של הוועדה כי היא אינה מתכחשת לכך שמדובר בעבירה, אך נכון להמתין לרגע שבו תתבצע העבירה ורק אז להתלונן על המקרה הקונקרטי, ולא להגיש בקשה למפרע. "השבתי לה על כך והסברתי לה שאין מגמה לרדוף אנשים ולהעמיד אותם לדין פלילי, אלא למנוע את הרע לפני שהוא מגיע, לפנות למי שלא רוצים לעבור על החוק וליידע אותם במה שאומר החוק. אנחנו לא רוצים להציף את ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, במאות תלונות ופניות".

בומבך מבהיר כי "נפעל נגד הגופים הגדולים שפועלים בצורה פסולה כזו, אבל לאנשים רגילים מהשורה נכון שהוועדה תפרסם בשער בת רבים את האיסור".

עוד הוא מספר על דיון שהתקיים היום (חמישי) בוועדת הבחירות של הכנסת, שם הוא מכהן כסגן היו"ר, ובדיון זה העלה שוב את הסוגיה. "השופט סולברג, יו"ר הוועדה, אמר שהוא יידרש לסוגיה ויבחן אותה באופן אישי, הוא יקרא את הדברים ויתן תשובה בהקדם".