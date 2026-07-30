המאבק שמנהל ממשל ארצות הברית נגד מוצרים וטכנולוגיות המיוצרים מחוץ למדינה, ובעיקר בסין, מתרחב כעת גם אל תוך הבית. "עוד לא קרה שבדקנו רכיבי תקשורת סינים ולא מצאנו רכיבי ריגול" אמר פעם ראש ה-NSA בראיון.

רשות התקשורת הפדרלית (FCC) הודיעה כי דגמים חדשים של רובוטים אוטונומיים שיוצרו מחוץ לארצות הברית לא יקבלו אישור שיווק, אלא במקרים חריגים שיאושרו באופן פרטני.

בעוד שהדיווחים הראשונים התמקדו ברובוטים דמויי אדם, ההגדרה שקבעה הרשות רחבה הרבה יותר. היא כוללת רובוטים קרקעיים אוטונומיים שמשקלם עולה על שני קילוגרמים, המצוידים במערכות מיפוי, מצלמות או חיישנים, תוכנת שליטה וקישוריות אלחוטית - מאפיינים הקיימים ברוב שואבי האבק הרובוטיים המתקדמים הנמכרים כיום גם בישראל.

ההגבלות אינן מסתכמות בשואבי אבק בלבד. הן צפויות לחול גם על מכסחות דשא רובוטיות, רובוטי שליחויות, רובוטים תעשייתיים ניידים ומערכות לוגיסטיות אוטונומיות. מנגד, הוחרגו מההחלטה רובוטים רפואיים, כיסאות גלגלים רובוטיים, כלי רכב אוטונומיים, רכבות ורחפנים.

בממשל האמריקאי מסבירים כי מקור הדאגה הוא בכמות המידע שמכשירים אלה אוספים באופן שוטף. שואבים רובוטיים מהדור החדש מסוגלים ליצור מפות מדויקות של הבית, לצלם באמצעות מצלמות מובנות, להקליט קול דרך מיקרופונים ולהישאר מחוברים לרשת באופן קבוע. שילוב היכולות הללו מעלה חשש כי מידע רגיש על מבנים פרטיים ועסקיים עלול להגיע לגורמים עוינים או לשמש לצורכי ריגול.

אחד המקרים שחיזקו את החששות היה פרצת אבטחה שהתגלתה בעבר בשואב רובוטי של חברת DJI. חוקר אבטחה שהצליח לנתח את מערכת התקשורת של המכשיר הראה כי ניתן היה להשתלט מרחוק על אלפי רובוטים, לצפות בתמונות מהמצלמות, להאזין דרך המיקרופונים ואף לגשת למפות הבתים שנשמרו במערכת. התקלה תוקנה בהמשך, אך הפכה לאחת הדוגמאות המרכזיות לדיון על סיכוני הסייבר במכשירים חכמים.

לפי ההודעה, ההחלטה אינה חלה על מוצרים שכבר נמכרו לציבור או על דגמים שקיבלו בעבר את אישור ה-FCC, כך שבעלי שואבים רובוטיים קיימים יוכלו להמשיך להשתמש בהם ללא שינוי.

עם זאת, יצרניות מובילות כמו Roborock, Dreame, Ecovacs, Narwal ו-Xiaomi יידרשו לעמוד בדרישות רגולטוריות מחמירות במיוחד כדי לשווק דגמים חדשים בארצות הברית, או לחלופין להעביר את הייצור לשטח ארה"ב. גם מותג Roomba, שנחשב במשך שנים לסמל אמריקאי בתחום, עשוי להיות מושפע מהמהלך לאחר שעבר לבעלות סינית ואינו מוגדר עוד כיצרן אמריקאי.