גבר בן 41 נמצא אחר הצהריים (חמישי) מחוסר הכרה בבית במושב עין איילה שבמועצה האזורית חוף הכרמל.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו.

במשטרה פתחו בחקירת נסיבות האירוע לאחר קבלת הדיווח מגורמי הרפואה. אחד מכיווני החקירה שנבדקים הוא חשד לרצח, והאח עוכב לחקירה בחשד למעורבות במעשה.

פראמדיקית מד"א הדס אמיר סיפרה: "כשהגענו לבית הבחנו בגבר בן 41 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו".

מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח הגיעו שוטרי תחנת זכרון יעקב לזירה ופתחו בחקירה. עוד נמסר כי הרקע לאירוע נמצא בבדיקה.