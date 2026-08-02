ישראלי שהגיע ביום חמישי לנמל התעופה בסופיה שבבולגריה בדרכו חזרה לישראל נעצר במחלקת הביטחון של שדה התעופה, לאחר שבמהלך הבידוק במכונות השיקוף אותרה בתיקו מחסנית של רובה M16.

מבדיקה ראשונית עולה כי המחסנית נשכחה בתיק ככל הנראה לאחר תקופת שירות מילואים, מבלי שבעליה היה מודע לכך. אולם מעבר לטעות האישית, התקרית חושפת כשל משמעותי: עם אותו תיק בדיוק יצא הישראלי מישראל רק לפני מספר ימים, דרך נמל התעופה בן גוריון, מבלי שהמחסנית התגלתה בבדיקות הביטחון.

המשמעות היא שמחסנית של רובה M16 עברה את מערך האבטחה בנתב"ג, לא אותרה במכונות השיקוף ולא עוררה כל חשד - ורק בבידוק הביטחוני בשדה התעופה בסופיה התגלתה, ובעקבות זאת נעצר הישראלי על ידי הרשויות המקומיות.

לטענת בני משפחתו, לאחר מעצרו לא אפשרו אנשי הביטחון בשדה התעופה למשפחה לשוחח עמו או לקבל ממנו מידע על מצבו. בסופו של דבר החליטו בני המשפחה לעלות על הטיסה לישראל, בעוד אבי המשפחה נותר עצור בשדה התעופה בסופיה.

בני המשפחה הביעו דאגה עמוקה מהתפתחות האירועים. מעבר לחקירת נסיבות הימצאות המחסנית, הם חששו כי הרשויות בבולגריה ירחיבו את הבדיקה גם לשירות המילואים שביצע בישראל בלחץ גורמים פרו-פלסטיניים או אנטי-ישראליים.

רק בעקבות מאמצים דיפלומטיים נרחבים שהובילו שר החוץ גדעון סער ואנשי לשכתו שוחרר הישראלי ושב ארצה.

לערוץ 7 נודע כי אין מדובר באירוע חריג וחד-פעמי. במהלך השבוע האחרון אותרו אמצעי תחמושת ישראליים במקרים נוספים בנמלי תעופה באירופה, ומערכות הביטחון של אותן מדינות דורשות הבהרות ותשובות מהרשויות בישראל.