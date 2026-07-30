הרב שמואל אליהו עם אישתו הרבנית ללא קרדיט

רבה של צפת ומבכירי רבני הציונות הדתית, הרב שמואל אליהו, פרסם סרטון משותף עם רעייתו הרבנית טובה לרגל ציון 49 שנות נישואיהם.

בסרטון מתארים השניים את חיי הנישואין כמסע ארוך הדורש השקעה והתמדה. הרבנית טובה מספרת כי כבר בראשית דרכם נבנה ביניהם קשר פנימי ורוחני, בין היתר באמצעות מכתבים שכתב לה הרב אליהו בתקופה שבה לא היו אמצעי התקשורת של היום, וכי הלימוד המשותף הפך לאחד היסודות המרכזיים של הזוגיות.

לדבריהם, לצד השיחות וההתנהלות היומיומית, חשוב להקדיש מקום קבוע לעולם הרוח וללימוד משותף, שלדבריהם מעמיקים את הקשר בין בני הזוג ומעניקים לזוגיות ממד נוסף. הרב אליהו מציין כי גם כיום הם ממשיכים ללמוד יחד, בהתאם לערך שספג בבית הוריו.

בהמשך השיחה העלו השניים זיכרונות ממחוות אישיות של השקעה ונתינה לאורך השנים, וכן מהדוגמה האישית שקיבל הרב אליהו מאביו ביחס של כבוד והערכה כלפי רעייתו. לדבריהם, דוגמאות אלו ליוו אותם בבניית ביתם והשפיעו על תפיסת חיי המשפחה שלהם.

לקראת סיום פנתה הרבנית טובה בברכה לזוגות צעירים ולמשפחות, ואמרה כי זוגיות היא מסע שדורש מאמץ והתמדה, אך ההשקעה בו משתלמת. לדבריה, כאשר בני הזוג ממשיכים לצעוד יחד לאורך הדרך, הם זוכים לבנות קשר עמוק ומשמעותי.