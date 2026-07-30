אגף הביטחון של מועצת בנימין הציב היום (חמישי) את החמ"ל החדש של גוש שילה, לאחר שנים של תכנון וקידום.

החמ"ל ישמש את כלל יישובי גוש שילה, ובהם שבות רחל, גבעות שילה ויישובים נוספים במרחב, וירכז את מערכות הביטחון והטכנולוגיה לצורך ניהול אירועי ביטחון ומתן מענה מהיר ומתואם.

הקמת החמ"ל היא חלק ממהלך רחב שמקדמת מועצת בנימין בשנים האחרונות לחיזוק מערך הביטחון ביישובים. במסגרת המהלך הוצבו מרכיבי ביטחון חדשים, שודרגו אמצעי המיגון והשליטה, וכעת מצטרף גם החמ"ל החדש, שנועד לשפר את יכולות השליטה, הבקרה והתיאום בין היישובים בשגרה ובחירום.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר כי הקמת החמ"ל היא "צורך ביטחוני ראשון במעלה" עבור תושבי גוש שילה.

לדבריו, המועצה משקיעה משאבים רבים בחיזוק הביטחון מתוך ההבנה שביטחון התושבים הוא תנאי בסיסי להמשך הצמיחה והפיתוח של האזור, והודה לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לאגף ההתיישבות במשרד הביטחון בראשות נחי מנדל, לקב"ט המועצה מני בלונדר ולאגף הביטחון על קידום הפרויקט.

הוא מסר: "אנחנו מאמינים שהחובה שלנו היא לא רק לדאוג לביטחון התושבים, אלא גם להמשיך לפתח את איכות החיים בכל תחומי החיים, ושני הדברים הולכים יחד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי המשך חיזוק מרכיבי הביטחון בהתיישבות הוא חלק בלתי נפרד מתפיסת הביטחון של ישראל. לדבריו, החמ"ל החדש ישפר את יכולות השליטה, התיאום והמענה המבצעי, יחזק את ביטחון התושבים, והממשלה תמשיך להשקיע בביטחון ההתיישבות ולהעניק ליישובים ולכוחות את הכלים המתקדמים להתמודדות עם איומים.