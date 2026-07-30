דבריו של ישי כהן על סמוטריץ׳ בתכנית ״כיפות ברזל״.

בתגובה לביקורת שהופנתה לעבר השר בצלאל סמוטריץ', פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן מציג בתכנית 'כיפות ברזל' זווית מפתיעה מתוך מבט חרדי.

במונולוג נוקב מציב כהן מראה מול ראשי המפלגות החרדיות, ומתוודה כי כמי שמצביע להם, הוא דווקא מקנא בבוחרי הציונות הדתית. לטענתו, בעוד הרחוב החרדי חווה אכזבה מתמשכת מתפקוד נציגיו בכנסת, סמוטריץ' מדגים כיצד פוליטיקאי מגיע מוכן לזירה, נאבק על ערכיו ומביא תוצאות בשטח וקבלות חסרות תקדים לציבור שלו.

"אני שומע את הביקורת שנשמעת שוב ושוב על התפקוד של השר בצלאל סמוטריץ' בקדנציה הזו, ועל זה שהוא הפך להיות מפלגה חרד"לית ועוד. אני אומר את זה בסוג של קנאה, כחרדי שמצביע למפלגות החרדיות - אם יש גורם פוליטי בתוך הקואליציה הזו שיכול לבוא לומר לציבור 'השגתי א', ב', ג', ד', ה'', ולא נכנע, והביא הישגים מטורפים לציבור שלו, זה בצלאל סמוטריץ'".

כהן התייחס להישגים של השר סמוטריץ': "זה נכון מתקציבים ועד מה שקורה ביו"ש שהוא החלת ריבונות בפועל. האיש הזה שינה את פני יהודה ושומרון. זה לא אני אומר, אני שומע את זה מראשי רשויות, ומנציגי הציבור הדתי-לאומי שחיים שם".

בהמשך דבריו התייחס כהן למפלגות החרדיות: "אתה שומע את הביקורת של המפלגות החרדיות על כמה סמוטריץ' דואג לציבור שלו וכמה הוא העביר מיליארדים ליו"ש, זו המחמאה הכי גדולה של בצלאל סמוטריץ'.

לאחר מכן התייחס כהן למשא ומתן הקואליציוני שיתקיים לאחר הבחירות: "כשאני קורא, רואה פרשנות של פרשני השמאל הבכירים ביותר כמו רביב דרוקר, שהם קוראים לגדי איזנקוט ושותפיו: 'כשאתם מגיעים לממשלה הבאה, אין 100 ימים של חסד. אתם צריכים ישר להגיע מוכנים, כמו שבצלאל סמוטריץ' הגיע מוכן, לבוא ולמחוק את כל מה שסמוטריץ' עשה ביו"ש במשרד הביטחון'".

לסיום הדגיש: "זו המחמאה הכי גדולה! ולכן אני חושב שאצל הציבור הימני, האחרון שהוא יכול להתאכזב ממנו זה בצלאל סמוטריץ'. אפשר להתאכזב מנתניהו, מבן גביר, כמעט מכל גורמי הימין. אנחנו כחרדים מאוכזבים מדרעי, מגפני, מגולדקנופף".