שלמה שריד, ממקימי תנועת "צו 9" הפועלת נגד העברת משאיות הסיוע לחמאס ברצועת עזה, סיים הערב (חמישי) את קורס קציני החי"ר במילואים.

שריד, שלחם במשך חודשים ברצועת עזה, הצטרף לפעילות התנועה לאחר שלדבריו נחשף במהלך שירותו להגעת משאיות סיוע לידי מחבלי חמאס.

לפני כשנתיים הטיל ממשל ביידן סנקציות אישיות על שריד ועל רעות בן חיים בעקבות פעילותם בחסימת משאיות הסיוע. בהמשך בוטלו הסנקציות על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם כניסתו לתפקיד.

לאחר שבשלב מסוים הוקפא שירות המילואים שלו בשל פעילותו ב'צו 9', שב שריד לשירות והקים צוות לוחמים ביחידת קומנדו במילואים, המורכב מלוחמים שהיו בפטור או שירתו ביחידות פחות קדמיות. הערב השלים את קורס הקצינים בטקס הסיום.

במהלך הקורס נפגשו הצוערים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. שריד הודה לו על ביטול הסנקציות ושאל אותו על הצעדים שננקטים, לדבריו, כדי למנוע את התעצמות חמאס באמצעות משאיות הסיוע. לפי שריד, ראש הממשלה השיב כי נעשים מאמצים ככל שניתן כדי למנוע את הגעת המשאיות לידי חמאס.

בתום הקורס אמר שריד: "זכיתי היום לסיים קורס קצינים במילואים ביחד עם חבריי, על מנת להיות שותף במאמצים המבצעיים ולהוביל לוחמים להכרעת אויבנו. אנו מביטים במתחולל בעזה הרחק מעיני הציבור, בתחילת היישום של סעיף 17 בהסכם של טראמפ שאומר בניגוד למה שהוצג לציבור ששיקום עזה מתחיל לפני פירוז ופירוק חמאס".

הוא הוסיף: "אנו חייבים להתפכח ולעצור את שיקומו של ארגון הטרור שמתעצם מדי יום ומעמיד את תושבי העוטף בסכנה. כלוחם וכקצין אעשה הכל כדי לעמוד במשימות, בפקודות ובהנחיות, וכאזרח אעשה הכל כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות לעמוד בדיבורם ולחתור להכרעה".