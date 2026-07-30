דבריו של פליישמן על לפיד ערוץ 14

ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד שיגר היום (חמישי) באמצעות עורכי דינו מכתבי התראה לפני תביעה לבעלים של ערוץ 14 יצחק מירילשווילי ולפאנליסטים איתמר פליישמן ודניאל כהן.

במכתב המופנה למירילשוילי ולפליישמן נטען כי במהלך תוכנית "הפטריוטים" כינה פליישמן את לפיד "עוזר לנאצים", וכי למרות הסתייגות חלקית של אחד המשתתפים, יתר חברי הפאנל, ובהם המנחה ינון מגל, לא הסתייגו מהאמירה. עוד נטען כי הדברים חצו "קו אדום", במיוחד נוכח היותו של לפיד בנו של ניצול שואה.

במכתב נוסף, שהופנה לדניאל כהן, נטען כי כינה את לפיד "יודונאצי" וסירב לחזור בו גם לאחר שהתבקש לעשות כן במהלך השידור.

לטענת לפיד, מדובר בביטוי המהווה לשון הרע חמורה, תוך הסתמכות על פסיקות של בית המשפט העליון ובתי משפט נוספים שקבעו כי השוואת אדם לנאצי או שימוש בביטויים דומים אינם חוסים תחת הגנות חוק איסור לשון הרע.

במסגרת מכתבי ההתראה דורש לפיד כי בתוכנית הקרובה של "הפטריוטים" תפורסם התנצלות פומבית, וכי פליישמן ודניאל כהן יפרסמו גם הם התנצלות בנוסח שנקבע במכתבים. עוד נכתב כי אם הדרישות לא ייענו, תוגש נגדם תביעת לשון הרע.

פליישמן הגיב: "תתבע אותי אני יותר מאשמח, אבל אין לי הרבה אז גם אם תיקח כל מה שיש אני חושש שזה לא יסתכם בהמון. גם המשפחה שלי הייתה בשואה, ולכן כשאני אראה יו"ר אופוזיציה ישראלי מתדלק בצורה מופקרת את הגדולות שבעלילות שמופצות ע"י אנטישמים וניאו נאצים בארה"ב אני אגיד את זה בקול בטלוויזיה, פה, ובבית המשפט".