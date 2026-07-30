גבר בשנות ה-60 לחייו נפצע הערב (חמישי) באורח קשה לאחר שנפגע מחץ דיג בבית בנווה ימין. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר כשהוא במצב קשה ויציב.

על פי החשד הראשוני, החץ נורה ככל הנראה בידי בן משפחה, שנמלט מהמקום, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע.

חובש בכיר במד"א חיים דגן סיפר: "כשהגענו לבית הבחנו בגבר כבן 60 שהיה בהכרה וסבל מפציעה חודרת ומשמעותית בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ויציב".

מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח הגיעו שוטרי תחנת כפר סבא לזירה, פתחו בחקירת נסיבות האירוע ומבצעים סריקות נרחבות אחר החשוד שנמלט מהמקום. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.