יממה בלבד לאחר השקת קמפיין הבחירות וחנוכת מטה הבחירות המרכזי, מפלגת "נעם לישראל", בראשות ח"כ אבי מעוז, יוצאת בקמפיין חוצות רחב היקף ברחבי הארץ תחת הסלוגן: "חופשי להיות יהודי".

שלטי הקמפיין, שמוצבים בצמתים המרכזיים, בכבישים ובערים ברחבי ישראל, מהווים את יריית הפתיחה לקמפיין הבחירות של המפלגה, שבמסגרתו "נעם לישראל" מרחיבה את פעילותה בכל רחבי הארץ.

במפלגת "נעם לישראל" מסרו: "נעם לישראל רצה עד הסוף. אנחנו נחושים להציל את גוש הימין ולהחזיר הביתה מצביעים רבים שמרגישים שאין כיום מי שמייצג את הזהות היהודית, הערכים הלאומיים והחזון של מדינת ישראל כמדינה יהודית. 'חופשי להיות יהודי' הוא לא רק סלוגן, זו המשימה שלנו".