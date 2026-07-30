דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין הורה להשהות את פעילותם של כלל חשבונות הרשתות החברתיות המופעלים על ידי יחידות צה"ל מרמת האוגדה ומטה.

ההנחיה נכנסה לתוקף באופן מיידי, ותישאר בתוקף עד לבחינה מחודשת שתיערך בחודשים הקרובים.

לפי ההנחיה, בשנים האחרונות נפתחו והופעלו ביחידות שונות בצה"ל חשבונות ברשתות החברתיות, ובהן אינסטגרם, פייסבוק, טלגרם וטיקטוק, כאשר חלקם נפתחו ללא אישור מוקדם של דובר צה"ל וללא בקרה מקצועית. במסמך נכתב כי מצב זה הוביל "לא אחת לפערים".

עוד צוין כי על רקע תקופת הבחירות והצורך לשמור על ממלכתיות ואחידות המסר, נדרשת הסדרה מחודשת של פעילות צה"ל ברשתות החברתיות.

בהתאם לכך, החשבונות היחידים שיוסיפו לפעול הם החשבונות הרשמיים של צה"ל ושל האגפים, הזרועות והפיקודים, בעוד שכל חריגה מההנחיה תחייב אישור של דובר צה"ל.

בנוסף הובהר כי איגרות ונאומים של קצינים מדרגת אלוף-משנה ומעלה יחויבו באישור דובר צה"ל לפני הפצתם. במסמך הודגש כי ההנחיה נכנסת לתוקף עם פרסומה.