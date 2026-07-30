הפרשן עמית סגל כתב בטורו ב"ישראל היום" כי איום הרחפנים עומד כיום במרכז דאגותיו של ראש השב"כ דוד זיני. לדבריו, במערכת הביטחון רואים ברחפנים אמצעי לחימה שמשנה את שדה הקרב באופן מהותי.

לדברי סגל, במערכת הביטחון קיים חשש כי לאחר הפגיעה בציר הפרוקסי של איראן, תנסה טהרן לשנות את מאזן האיומים באמצעות רחפנים שישוגרו מדרום לבנון, מעזה או מיהודה ושומרון.

"רחפנים שממריאים מדרום לבנון הם הנשק היחיד של חיזבאללה שהסב נזק ממשי בחיי אדם. למה שלא ינסו אותו דבר מעזה, ובעיקר מיהודה ושומרון?", תהה סגל.

הוא העלה תרחיש של מתקפת רחפנים לעבר אירוע פומבי בהשתתפות בכירי המדינה: "ומה אם הפעם קבוצת רחפנים תתרסק על סיום קורס קצינים בהשתתפות ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל?"

"זיני מודאג מאוד מתרחישים כאלה, ואפשר לקבוע שככלל, סכנת הרחפנים עומדת במרכז דאגותיו בימים אלה, ולא שחסרות לו", כתב סגל בטור.

לטענתו, ישיבת הממשלה שנערכה השבוע במיקום סודי היא ביטוי להבנת האיום, והוא סבור כי לצד המאבק ברקטות ובטילים, ישראל תידרש להתאים את תפיסת הביטחון גם להתמודדות עם איום הרחפנים.