משטרת מחוז ש"י השיבה ללוחם צה"ל את נשקו האישי, שנחטף ממנו במהלך תקיפתו בידי פלסטינים סמוך ליישוב סוסיא בדרום הר חברון בשבת שעברה.

הנשק אותר בשטח על ידי כוחות הביטחון לאחר שננטש על ידי התוקפים והועבר לידי המשטרה.

הלוחם, שנפצע בתקיפה ואושפז בבית החולים, הגיע לאחר שחרורו למסור עדות במסגרת החקירה. בתום גביית עדותו, שנועדה לסייע בהעמדת החשודים לדין, השיבה לו המשטרה את נשקו באופן ישיר.

במשטרה מסרו כי לפני החזרת הנשק נעשה בו שימוש לצורכי החקירה, במסגרת בדיקות שביצעו חוקרי הזיהוי הפלילי, לאחר שעל פי החשד הוחזק בידי החשודים הפלסטינים. הבדיקות נועדו לחזק את התשתית הראייתית נגדם.

מוקדם יותר היום הודיעה המשטרה כי בית המשפט הצבאי ביהודה האריך בשבעה ימים נוספים את מעצרם של ארבעת החשודים הפלסטינים בתקיפת הלוחם.

במשטרה ציינו כי עדותו של הקורבן נגבתה כחלק מהחקירה, במטרה לקדם את ההליך ולהעמיד את החשודים לדין.

התקרית התרחשה במהלך טיול שערך הלוחם ששהה בחופשה בסוף השבוע בסוסיא. מחבלים שהיו במקום תקפו אותו, חטפו את נשקו האישי ואף ניסו לבצע לעברו ירי. הלוחם ניהל מאבק נגדם, נפצע, והצליח להימלט מהזירה.