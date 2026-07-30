ילד טרמפולינה - שמחה פרידמן & שי וינר | Trampoline kid - Simche Friedman & Shay Viner

פחות מיומיים לאחר שעלה לאוויר, הקליפ החדש "ילד טרמפולינה" של הזמר שמחה פרידמן ונער הפלא שי וינר כבר מסמן הצלחה מרשימה.

הקליפ חצה את רף 100 אלף הצפיות והתברג במקום השלישי במצעד הסרטונים הפופולריים של YouTube בישראל.

"ילד טרמפולינה" הוא שיר קצבי ושמח, המשלב הומור עם מסר של העצמה. השיר מוקדש לילדים מלאי אנרגיה ולהורים שמלווים אותם, ומבקש להזכיר כי דווקא מי שלא תמיד מתאים למסגרת עשוי לגלות כוחות גדולים ולהצליח לפרוץ קדימה.

מאחורי המילים והלחן עומד הסופר משה ולדר, על העיבוד המוזיקלי חתום דניאל חן, ואת השיר מבצעים שמחה פרידמן ושי וינר, בשיתוף פעולה ראשון ביניהם.

המסר המרכזי של השיר בא לידי ביטוי בפזמון, "מזל שאמא האמינה, כי מי שמחפש - בסוף מוצא", והוא מלווה קליפ צבעוני, קצבי ומשעשע, שמציג את עולמם של ילדים מלאי מרץ ואת האמונה ביכולת שלהם להפוך את האנרגיה לכוח של עשייה והצלחה.