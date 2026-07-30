מכבי תל אביב השלימה הערב (חמישי) את העבודה ועשתה את המוטל עליה, כשניצחה בתוצאה 0:1 את שריף טירספול במשחק הגומלין בבטומי.

אחרי שהביסה אותה במשחק הראשון בתוצאה 0:5, הערב הסתפקה מכבי בשער אחד בלבד אותו כבש רוי רביבו, כזה שהעלה אותה אל סיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית שם היא תפגוש את צסק"א סופיה.

כמו במשחק ביניהן בשבוע שעבר, גם הערב הצהובים מת"א לא התקשו במיוחד כשהחזיקו המון בכדור אך הפעם מיעטו לאיים על שער היריבה.

שער יחיד של רוי רביבו בדקה ה-29 עשה את ההבדל והשלים את המלאכה. מכבי עם ניצחון שלישי ברציפות מתחילת העונה ומשחק שני ברציפות בו היא שומרת על שער נקי.

מי שעוד העפילה לשלב הבא במפעל אירופי היא הפועל ת"א. אחרי שהפתיעו עם ניצחון גדול בשבוע שעבר על קבוצת הפאר הבולגרית, הערב הפועל הסתפקה בתיקו 2:2 בכדי לרשום סנסציה גדולה בהופעתה השניה באירופה אחרי 12 שנים.

הפועל מעפילה לסיבוב המוקדמות השלישי במפעל הקונפרנס ליג, שם תפגוש את המנצחת במפגש שבין ז'ילינה הסלובקית לקטוביץ הפולנית.