ניידת משטרה בהונגריה צילום: Istock

אזרח ישראלי בשנות ה-30 לחייו נדקר לפנות בוקר ביום שלישי במהלך פסטיבל המוזיקה אוזורה שבהונגריה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ובהמשך עדכנו הרשויות המקומיות כי מצבו התייצב. משטרת הונגריה הודיעה כי שלושה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות בתקיפה, והם נחקרים בחשד לגרימת חבלה חמורה. בעקבות האירוע תוגברו כוחות המשטרה במתחם הפסטיבל, ובוצעו בדיקות ביטחוניות נוספות בשיתוף מארגני האירוע. עוד באותו נושא: ויקטור אורבן פורש מהפרלמנט בהונגריה

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הונגריה סוגרת את הדלת בפני אורבן אין זו הפעם הראשונה שבה ישראלי נפגע במהלך הפסטיבל. בשנה שעברה נדקר צעיר ישראלי ביום האחרון של האירוע, ובאותה תקרית נעצר אזרח ישראלי נוסף בחשד למעורבות בתקיפה. מוקדם יותר דיווחו הרשויות כי שני אזרחים ישראלים נעצרו בתחילת השבוע בחשד שניסו למכור סמים לבלש סמוי שפעל במתחם הפסטיבל. לפי המשטרה, השניים נעצרו במהלך עסקת מכירה, ואחד מהם הוא שורד פסטיבל הנובה.