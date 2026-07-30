"אני חושבת שזיו שלח לי אותו": איבדה את בעלה בעזה - ומצאה אהבה

הלל חן, אלמנתו של רס"ל (מיל') זיו חן, שנהרג בפיצוץ מבנה ממולכד בחאן יונס בפברואר 2024, התראיינה לחדשות 13 וסיפרה על הדרך שעברה מאז נפילתו של בעלה.

בעת קבלת הבשורה הייתה בשבוע השמיני להריונה, ומאז ילדה את בנם אריאל. בהמשך נישאה ליהושע קרוננגולד, וכיום השניים מגדלים את אריאל יחד.

חן סיפרה כי בתחילת הקשר החדש התקשתה לאפשר לעצמה להיות שוב מאושרת. "היה שם איזשהו פחד שאם אני שמחה, אוהבת, אם טוב לי - אז אני שוכחת", אמרה. לדבריה, רק בהמשך הבינה שהבחירה להמשיך בחיים אינה באה על חשבון זכרו של בעלה.

יהושע קרוננגולד סיפר כי עוד בתחילת הקשר המתין לרגע שבו יפגוש את אריאל. "תמיד היה לי בראש מתי אני אגיע לשלב שאני אפגוש את אריאלי", אמר, והוסיף כי עם הזמן נוצר ביניהם קשר קרוב ומשמעותי.

בסיום הריאיון הדגישה חן כי זכרו של זיו ממשיך ללוות את המשפחה גם בפרק החדש של חייה. "הוא חלק מהנשמה שלי. להפך, ככל שאני חיה, ככל שאני שמחה, אוהבת - זה הרבה יותר הוא", אמרה. לדבריה, היא מאמינה שבנה יגדל בידיעה כי "אבא זיו אוהב אותו, ואבא יהושע אוהב אותו".