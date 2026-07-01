מפלגת בל"ד תקפה את יו"ר רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס, בעקבות דבריו בזכות קידום שירות אזרחי לצעירים בחברה הערבית בישראל.

בהודעה שפרסמה טענה המפלגה כי מדובר במהלך הסותר את עמדת הציבור הערבי ואת החלטות מוסדות הייצוג שלו.

בבל"ד טענו כי הניסיון לקדם שירות אזרחי תחת הכותרת "שירות חברתי" הוא חלק ממה שהגדירו כתהליך של "ישראליזציה" ושילוב הצעירים הערבים במערכת הנאמנות למדינה. עוד הזהירו מפני כל ניסיון לכפות שירות אזרחי על בני החברה הערבית.

המפלגה הדגישה כי אין להתנות את זכויות הציבור "הפלסטיני" בישראל בשירות כלשהו או בהבעת נאמנות, שכן הן מעוגנות בעצם היותם התושבים המקוריים בארץ.

לדברי בל"ד, ההתנדבות היא ערך לאומי שיש לקדמו באמצעות יוזמות עצמאיות, ולא דרך הממסד הישראלי או תוכניות ישראליזציה.

בהקשר זה קראה בל"ד למנסור עבאס להתחייב להחלטות ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל ולהימנע מקידום יוזמות העומדות בסתירה לעמדותיה.