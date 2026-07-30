בשבוע שעבר עשתה בית"ר ירושלים היסטוריה כשהפכה לקבוצה הישראלית הראשונה שמנצחת קבוצה קפריסאית במגרשה הביתי כשגברה על א.א.ק לרנקה בתוצאה 1:0.

הערב (חמישי) קיוותה בית"ר להמשיך את היכולת הטובה ולהשלים שבוע ישראלי חלומי כאשר כלל הנציגות הישראליות העפילו לשלב הבא במפעלים האירופיים בהם הם משחקים.

קל זה לא היה, כאשר בית"ר נקלעה לפיגור כבר בדקה ה-26 מפנדל.

עומר אצילי השווה עבור בית"ר בפנדל משלהם על סף הירידה להפסקת המחצית, במה שרמז אולי על העתיד לקרות.

המחצית השניה נפתחה בצורה דומה למחצית הראשונה כאשר הקפריסאים כבשו שער בתוך דקות ספורות והחזירו לעצמם את היתרון אך עומר אצילי שוב היה שם עבור בית"ר.

בית"ר שהפעם האחרונה שהעפילה שלב במפעל אירופי הייתה ב-2016, בזכות צמד שערים של עומר אצילי, נהנתה ממנו גם הפעם, 10 שנים אחרי, כאשר הכוכב הבית"רי הרשית בבעיטה אדירה מחוץ לרחבה בדקה ה-87 ונדמה היה כי בית"ר תעפיל לשלב הבא.

או אז הגיע מיגל סילבה. השוער הפורטוגלי של בית"ר טעה בגדול כשהדף כדור לא טוב ובדקה ה-92 ספג שער שלישי במשחק, שער שקבע שיוויון בסיכום הכללי בין שתי הקבוצות ושלח את בית"ר ולרנקה להארכה.

בהארכה אף אחת לא הצליחה למצוא את השער הנוסף והמיוחל ואלה הלכו לדו-קרב פנדלים.

בדו-קרב הפנדלים חזר לעצמו השוער הבית"רי סילבה ועם שתי הצלות ענק העלה במו ידיו את בית"ר ירושלים אל עבר השלב הבא - סיבוב המוקדמות השלישי של מפעל הקונפרנס ליג.

בשלב הבא תפגוש בית"ר יריבה קשה לא פחות בדמותה של אוסטריה וינה. זה ייגמר בסנסציה ירושלמית?

בית"ר משלימה שבוע ישראלי חלומי בו כלל הנציגות הישראליות מעפילות לשלב הבא במפעלים האירופיים בהם הן משחקות, לראשונה מאז 2017, וכל זה כשהן רחוקות מהבית כשהן נאלצות לארח את המשחקים הביתיים באירופה בשל המצב הביטחוני, אך מלוות באלפי אוהדיהן. היינו כחולמים.