הרב משה אלחרר, רב העיר שלומי, פרסם מסמך ובו מתח ביקורת חריפה על מפלגת הציונות הדתית ועל מצבה של הרבנות בישראל.

בפתח דבריו כתב, "למרות זכויותיהם הרבות של אלה שנבחרו במפלגת הציונית הדתית אני שומע מהרבה מאוד מאוד ספרדים שהם לא מרגישים שום שייכות נפשית ורגשית למפלגה הזאת".

לדבריו, המפלגה היא "מפלגה אשכנזית, חרדלי"ת, התיישבותית", וטען כי כדי להביא בוחרים מכל רחבי הארץ ולעבור את אחוז החסימה "אי אפשר להשים בראש הרשימה רק אשכנזים", והוסיף, "ההתנשאות הזאת דוחה ומרחיקה".

עוד כתב כי הנהגת המפלגה כמעט שלא עסקה, לדבריו, במצבה של הרבנות בישראל. "כמעט ולא עניין אותם אפילו לא במילימטר אחד מצבה העגום של הרבנות בארץ ישראל ובמדינת ישראל", כתב, והוסיף כי ככל שגדל מספר בעלי הכיפות וכיסויי הראש בממשלה ובכנסת, "ביחס הפוך הרבנות הלכה והידרדרה עד שהגיעה לתהום שאליו היא הגיעה כעת".

בהמשך המסמך טען הרב אלחרר כי כל ניסיונות תיקוני החקיקה שנעשו לאורך השנים אינם עוסקים בליבת הבעיה אלא רק בהיבטים משניים שלה. לדבריו, "כל נסיונות תיקוני החקיקה עוסקים בטפל ולא בעיקר", משום שהמצב המהותי נותר ללא שינוי, כאשר פוליטיקאים ממשיכים, לטענתו, לשלוט שליטה מלאה ברבנים באמצעות מנגנוני השכר והמינויים.

עוד כתב כי ראשי מועצות דתיות "יכולים לעשות ככל העולה על רוחם לרב העיר" מאחר שהם שולטים במשכורתו, והוסיף כי גם תקנה 3א' לתקנות שירותי הדת היהודיים והפרשנות שניתנה לה בבית המשפט העליון "מאפשרת שליטה מלאה במשכורתו של הרב". לטענתו, שליטה זו אינה מסתיימת בשכר בלבד, אלא מאפשרת גם להשפיע על משגיחי הכשרות ועל "כמעט כל ענייני הרבנות", באמצעות התלות הכלכלית של בעלי התפקידים במערכת.

את המסמך חתם בציטוט של הרב צבי יהודה הכהן קוק משנת תשכ"א, "רבנות משועבדת- ביטולה טוב מקיומה".