שילה מרצבך צילום: באדיבות המצלם

לאחר הפיגוע הקשה שאירע ביום שישי האחרון ברכס סלע, בין הר ברכה לחוות גלעד, סיפר הנער שילה מרצבך שהיה במקום, כיצד פנה לחייל ששהה בשטח וביקש ממנו לפעול נגד המחבל.

לדבריו, "אני תופס את החייל, אומר לו: תעצור את השיח או שתירה בו. הוא זה שמנהל פה הכול". עוד תיאר כי באותם רגעים ניסה לעודד את מי שהיה לצידו ואמר, "היה לידי ילד בכיתה ו' שאמר לי: הנה אנחנו מתים. אמרתי לו: אח שלי, הכול טוב, צה"ל הגיע".

בהמשך העדות מתח מרצבך ביקורת על התנהלות הכוחות בשטח. לדבריו, "יש פה סיפור. אנחנו קולטים שצה"ל מגיע ופשוט לא עושה כלום".

אלמנתו של בניהו מלט הי"ד השיבה למרצבך: "החיילים בשטח לא אשמים, זו פשוט תפיסה, רוח המפקד שהשתרשה פה עמוק. ההיסוס האם לירות או לא - זה ההבדל בין חיים למוות".