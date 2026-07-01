אילוסטרציה של אחד מהתוואים דובר צה"ל

צה"ל השמיד הלילה (שישי), דקות לאחר חצות, את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון. המנהרות פוצצו באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ.

הפעילות בוצעה על ידי כוחות אוגדה 36, בהובלת פיקוד הצפון, כחלק מהפעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון.

לפי הודעת צה"ל, רשת התשתיות שימשה כמפקדת טרור מרכזית של יחידת "באדר" של חיזבאללה בדרום לבנון. בצה"ל ציינו כי מדובר במערכת תת-קרקעית אסטרטגית שנבנתה במשך כשני עשורים, כללה מספר מפלסים, ומומנה ותוכננה על ידי המשטר האיראני.

בצה"ל הוסיפו כי המתחם, המרוחק כשישה קילומטרים בלבד ממטולה, שימש לניהול הלחימה ולהכוונת אש לעבר כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לדבריהם, מהמקום שוגרו לאורך השנים עשרות כלי טיס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נ"ט, והלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ.

בהודעה משותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר כי מדובר בתשתית תת-קרקעית שהייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של ארגון הטרור חיזבאללה ליישובי הגליל.

עוד נמסר כי הפעולה בוצעה בעקבות מה שהוגדר כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה.

בהודעה הדגישו נתניהו וכ"ץ כי ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש. "על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל תבוא תגובה קשה, עוצמתית, שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד", נמסר.

בצה"ל מסרו כי במהלך השבועות האחרונים השלימו הכוחות את ביסוס האחיזה במרחב רכס הבופור, טיהרו את התשתיות התת-קרקעיות והכינו אותן להשמדה.

עוד הודגש כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב רכס עלי טאהר, תוך שמירה על מוכנות גבוהה בהתקפה ובהגנה, וכי צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו, לצד מחויבותו להסכם הפסקת האש בלבנון.