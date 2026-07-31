תיעוד | השמדת התוואים המרכזיים ברשת מנהרות הבופור דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הבוקר (שישי) תיעודים מהשמדת מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון שבוצעה סמוך לחצות. המנהרות פוצצו באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ.

לפי הודעת צה"ל, רשת התשתיות שימשה כמפקדת טרור מרכזית של יחידת "באדר" של חיזבאללה בדרום לבנון. בצה"ל ציינו כי מדובר במערכת תת-קרקעית אסטרטגית שנבנתה במשך כשני עשורים, כללה מספר מפלסים, ומומנה ותוכננה על ידי המשטר האיראני.

בצה"ל הוסיפו כי המתחם, המרוחק כשישה קילומטרים בלבד ממטולה, שימש לניהול הלחימה ולהכוונת אש לעבר כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לדבריהם, מהמקום שוגרו לאורך השנים עשרות כלי טיס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נ"ט, והלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות.

בצה"ל מסרו כי במהלך השבועות האחרונים השלימו הכוחות את ביסוס האחיזה במרחב רכס הבופור, טיהרו את התשתיות התת-קרקעיות והכינו אותן להשמדה.

אילוסטרציה של אחד מהתוואים דובר צה"ל

בהודעה משותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר כי מדובר בתשתית תת-קרקעית שהייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של ארגון הטרור חיזבאללה ליישובי הגליל.

בהודעה הדגישו נתניהו וכ"ץ כי ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש. "על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל תבוא תגובה קשה, עוצמתית, שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד", נמסר.