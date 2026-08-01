חבר הכנסת אורי מקלב (יהדות התורה) התייחס אמש לתרחישים הפוליטיים ביום שאחרי הבחירות ונמנע מלהבטיח נאמנות אוטומטית לראש הממשלה.

"לא אופתע אם הניסיון הראשון של נתניהו יהיה להקים ממשלה עם איזנקוט", אמר מקלב בריאיון לרדיו 'קול ברמה'.

"נתניהו בראש ובראשונה דואג לנתניהו - הוא לא מחויב לגוש. ככל שזה נוגע אלינו, אנחנו נעשה מה שטוב לנו, אנחנו גוש בפני עצמנו", הוסיף.

בהתייחסו לסיעות החרדיות החדשות שמנסות לתפוס אחיזה ברחוב החרדי, פיזר מקלב רמזים עבים לגבי מקורות המימון שלהן והבטיח כי הגילויים בדרך: "יגיע היום וידעו מאיפה המימון הגדול. אני יודע בדיוק מאיפה מגיעים הכספים הללו. כשהדברים יוודעו הציבור יבין, ויהיה מיותר להמשיך לדבר על כל המפלגות האלה".

סגן השר מתח ביקורת חריפה על מפלגת הציונות הדתית ועמדותיה בסוגיית חוק הגיוס: "כשהציונות הדתית אומרת 'אנחנו לא חולקים על לימוד תורה, אבל אפשר גם זה וגם זה' - זו בדיוק האמירה שהכניסה מבוכה והביאה להסתה הגדולה. הציונות הדתית כמפלגה הייתה הגורם הבעייתי ביותר בתוך הקואליציה הזאת".

מקלב התייחס גם לחוק הקפאת המעצרים שנפסל על ידי בית המשפט העליון, והבהיר כי מבחינת הסיעות החרדיות עצם קידום החוק היה צעד מתבקש ומוצדק, גם במחיר של פיצוץ מול הרשות השופטת.

"להביא את חוק המעצרים לא הייתה טעות", הבהיר. "ידענו מראש שנלך לעימות מול בג"ץ. כל חוק שבג"ץ פוסל - פשוט מערער עוד יותר את הלגיטימיות של בג"ץ עצמו".