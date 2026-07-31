חבר הכנסת יואב סגלוביץ' ממפלגת יש עתיד שוקל להצטרף למפלגת רע"ם של מנסור עבאס ולהתמודדד מטעם לכנסת הבאה.

על פי הדיווח ב-ynet, סגלוביץ' שוהה בימים אלה בחופשה בתאילנד וצפוי לחזור לארץ באמצע השבוע הבא.

מיד לאחר נחיתתו מתוכננת לערך פגישה בינו לבין עבאס, במטרה לגבש הסכמות ולסגור את הפרטים הנדרשים למהלך.

נתונים מתוך סקרים שנערכו עבור המפלגה הערבית מצביעים על כך שסגלוביץ' נתפס כדמות הפוליטית היחידה מהזירה היהודית שזוגכת לאמון רב בקרב הציבור הערבי, ולפיכך למהלך כזה עשויות להיות השפעות ניכרות על מעמדה וכוחה של רע"מ.

יו"ר המפלגה עבאס מנסה מזה תקופה לקדם את הצטרפותו של סגלוביץ', מתוך תפיסה כי שילוב נציג יהודי בולט יעניק מענה לטענות המופנות כלפי הסיעה מצד חברי כנסת ופעילים בימין.

לצד זאת, עבאס שוקל גם לשנות את שמה הרשמי של רע"מ לשם נגיש ואטרקטיבי יותר עבור מצביעים פוטנציאלים מהציבור היהודי.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "יצא המרצע מן השק. לאורך כל השנים אמרתי שסגלוביץ’ שילם כסף למשפחות פשע והגדיל אותן, והנה היום ההוכחה: הוא הולך עם מנסור עבאס ברשימה שתשמח מאוד את כנופיות הפשע. אנחנו לקחנו את הכסף שסגלוביץ'-בנט העבירו למשפחות הפשע בממשלת האחים המוסלמים, עכשיו סגלוביץ’ ומנסור בקאמבק משותף רוצים להחזיר להם אותם".