מרד בגבעתי: עשרות לוחמים נטשו את בסיס שדה תימן | תיעוד

המרד בגבעתי: 14 לוחמים נשפטו הבוקר (שישי), הודחו משירות קרבי ויירצו עונש של 30 ימי מאסר.

כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו יחד עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת והנורמות המצופות מלוחמי צה"ל.

מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס - אחד טרם שב אליו.

האירוע בגינו נשפטו הלוחמים התרחש אתמול. חיילים מחטיבת גבעתי המוצבים בבסיס שדה תימן פתחו במחאה ועזבו את הבסיס, לאחר שלטענתם מפקד הגדוד הורה להרוס את פינת הזיכרון של הגדוד.

הלוחמים, שירדו בימים האחרונים מלבנון, הניחו את נשקם במחאה לאחר שהתבקשו, לדבריהם, להרוס את הפינה שבה הוצבו דגלים ופריטי זיכרון לנופלים.

בהודעה ששלח מג"ד צבר, מנחם, להורי החיילים, הוא כתב כי החליט לשבור שלטי עץ של "שטן", "מלאך המוות" ודמויות נוספות, שלדבריו מייצגות "משחקי פז"ם" שבמסגרתם חיילים נפגעים מאלימות ומהשפלות. עוד כתב כי את יתר השלטים החליט להוציא מהפלוגות, למעט מספר מצומצם, מתוך הבנת ערכם הסנטימנטלי.

המג"ד הדגיש, "אין שום קשר בין השלטים לבין חללי הגדוד או פינות זיכרון וזאת בניגוד הנטען בחלק מכלי התקשורת".

עוד הוסיף כי רבים מהלוחמים שעזבו את הבסיס והותירו את נשקם עשו זאת, לדבריו, "מתוך לחץ חברתי שלילי ולא מתוך שיקול דעת".

לדבריו, כדי לאפשר לחיילים לשוב לשירות, הוחלט לאפשר להם לחזור לבסיס עד השעה 16:00. "מי שיגיע, נדע להכיל אותו. מי שיחליט שלא להגיע, יצטרך לתת על כך את הדין", כתב המג"ד, וביקש מההורים להשפיע על קבלת ההחלטות של בניהם.

באיגרת ששלח מאוחר יותר ללוחמי ומפקדי החטיבה בעקבות האירוע, כתב מח"ט גבעתי, אל"ם נתנאל שמכה, כי לצד ההערכה הרבה ללוחמים על פועלם במלחמה, עזיבת הבסיס היא אירוע משמעתי חמור שאין לו מקום בצה"ל ובחטיבה.

הוא הדגיש כי ערכי המשמעת, האחריות והאמון בין המפקדים ללוחמים מחייבים גם בשגרה, הבהיר כי האירוע יטופל במלוא הרצינות, וציין כי על ערכי החטיבה "לא מתפשרים, לא בלחימה ולא בשגרה".