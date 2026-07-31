ארה"ב וישראל דנות באפשרות של הטלת מצור יבשתי על איראן, כך מדווח העיתון הבריטי "הטלגרף".

על פי הדיווח ההצעה היא אחת מן ההצעות שבוחנים הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, כדי להרחיב את הלחץ הכלכלי על איראן.

במהלך פגישה שנערכה ביום שלישי בבית הלבן בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, נדונו דרכים להגברת הלחץ על איראן באמצעים שונים. התוכנית הנדונה כוללת מהלך מדיני וכלכלי שמטרתו לשכנע את המדינות הגובלות באיראן ואת שותפותיה במרחב להדק או לסגור לחלוטין את מעברי הגבול עמה, ובכך לשתק את תנועת הסחורות, היבוא והיצוא של המדינה.

מקור המעורה בדיונים אמר ל"טלגרף" כי טראמפ סבור שהאסטרטגיה הנוכחית שלו לפתיחת מצר הורמוז מיצתה את עצמה, ולכן הוא בוחן אפשרויות שונות להסלמה שיוכלו להחזיר את איראן לשולחן המשא ומתן.