שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת הקדיש חלק מנאומו בכנס של קבוצת איובי בירושלים, במסגרת פעילות תנועת הליכוד, לסוגיות הביטחון והשלכות המלחמה על לוחמי צה"ל ועל שוק העבודה בישראל.

ברקת סיפר כי ערב קודם לכן אירח בביתו לוחמים מ"כוח 100", ושמע מהם באופן אישי על ההתמודדות הקשה לאחר חודשי הלחימה. "ישבתי איתם, עשינו על האש והקשבתי למה שעברו. חלקם איבדו את ביתם, אחרים יצאו מהקרבות עם חוויות קשות מאוד. אלה אנשים שנשאו על כתפיהם את ביטחון המדינה", אמר.

בהמשך מתח ביקורת חריפה על פרסום תחקירים מצד ערוץ 12 נגד לוחמי צה"ל וטען כי הם פגעו בחיילים המשרתים בחזית. "במקום לעמוד לצד הלוחמים, היו מי שבחרו להפנות כלפיהם אצבע מאשימה. אני חושב שנעשה להם עוול", אמר.

לדבריו, בעקבות תביעות המוגשות נגד חיילי צה"ל בחו"ל, הוקמה קרן שתעניק להם סיוע משפטי. "הקרן, שמוביל פרופ' משה כהן-אליה, תעמוד לצד כל לוחם שייקלע להליכים משפטיים בעקבות שירותו הצבאי. זו חובתנו כלפי מי שמגן על מדינת ישראל", אמר.

ברקת התייחס גם לוויכוח סביב החזרת פועלים פלסטינים לעבודה בישראל. לדבריו, התנגד כבר בתחילת המלחמה למהלך כזה, ואף נאבק על כך מול גורמים במערכת הביטחון.

"אני שומע עכשיו קולות שקוראים להחזיר 150 אלף עובדים פלסטינים, ואני מתנגד לכך באופן חד-משמעי", אמר. "בחרנו בדרך אחרת - במקום עובדים מהרשות הפלסטינית, הרחבנו משמעותית את הבאת העובדים ממדינות המקיימות יחסי שלום עם ישראל".

לדבריו, בעוד שלפני המלחמה הועסקו בישראל כ-24 אלף עובדים פלסטינים בענפים שונים, כיום מועסקים כ-52 אלף עובדים זרים שהגיעו ממדינות ידידותיות. "הם עובדים כאן, משתלבים במשק ותורמים לכלכלה בלי ליצור את הסיכונים הביטחוניים הכרוכים בכך", אמר.

בסיום דבריו הודיע ברקת כי הממשלה פועלת להגדלה נוספת של מכסת העובדים הזרים. לדבריו, לאחר דיונים שקיים עם שר המשפטים יריב לוין, מנכ"לית משרד ראש הממשלה ובגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, צפויה בקרוב להתקבל החלטה שתאפשר את הגעתם של אלפי עובדים נוספים לישראל, במטרה לתת מענה למחסור בכוח אדם בענפי המשק השונים.

"ישראל חזקה ומבוקשת מאי פעם - העולם רוצה את החדשנות והטכנולוגיה שלנו"

ברקת ציין כי ישראל מרחיבה את קשריה עם אסיה, מתקדמת להסכם סחר עם הודו ומובילה רפורמות שיגבירו את התחרות ויוזילו את יוקר המחיה. הוא אמר כי מדינת ישראל נהנית כיום ממעמד בינלאומי חסר תקדים, הן בזירה המדינית והן בזירה הכלכלית, והדגיש כי הישגי צה"ל במלחמה מחזקים גם את מעמדה של ישראל בעולם.

ברקת טען כי ישראל נמצאת כיום בשיא מעמדה העולמי. "מעולם לא הייתה מדינת ישראל חזקה יותר ומבוקשת יותר", אמר. "כשאני נפגש עם שרי כלכלה ברחבי העולם, הם אומרים שהם אינם מצליחים להבין את התופעה הישראלית - בזמן שבמדינות אחרות אזרחים בורחים בזמן מלחמה, ישראלים ביקשו לחזור למדינה גם תחת ירי".

שר הכלכלה ציין כי המשק הישראלי ממשיך להפגין חוסן גם בתקופת הלחימה. לדבריו, היצוא הישראלי הגיע בשנת 2025 לכ-169 מיליארד דולר, והמשק צפוי לצמוח בכחמישה אחוזים.

בהמשך התייחס ברקת למדיניות שהוא מוביל להרחבת קשרי הסחר של ישראל. לדבריו, משרדו החליט להפנות חלק גדול מהמאמץ הכלכלי לעבר מדינות אסיה, לנוכח קצב הצמיחה הגבוה באזור. "אירופה מהווה פחות מעשירית מאוכלוסיית העולם, בעוד שבאסיה חיים קרוב ל-60 אחוזים מאוכלוסיית העולם. שם נמצאות ההזדמנויות הגדולות של ישראל", אמר.

ברקת חשף כי ישראל והודו נמצאות בשלבים מתקדמים של משא ומתן להסכם סחר חופשי, שלדבריו עשוי להיחתם במהלך השנה הקרובה. הוא הוסיף כי מדינות רבות מבקשות להרחיב את שיתוף הפעולה עם ישראל בתחומי הביטחון, החדשנות, ההייטק, החקלאות המתקדמת, טכנולוגיות המזון והפתרונות להתמודדות עם אקלים מדברי.

עוד התייחס השר למאבק ביוקר המחיה וציין כי משרדו השלים רפורמה רגולטורית רחבת היקף, שכללה אלפי תיקוני חקיקה. לדבריו, הרפורמה נועדה לפתוח את השוק לתחרות רחבה יותר, לצמצם את כוחם של המונופולים ולאפשר יבוא קל יותר של מוצרים לישראל. "אנחנו כבר רואים את התוצאות", אמר ברקת. "בתחומים שונים, ובהם מוצרי חשמל ומוצרים נוספים הכפופים לתקינה, הציבור צפוי ליהנות מירידת מחירים משמעותית בעקבות פתיחת השוק לתחרות".