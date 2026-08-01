״בואו נעצור רגע, אשאל אותם״: מידן בר, הרכש החדש של ליברמן, נכנס לראשונה למטבח הפוליטי

ימים ספורים לאחר שהודיע על פרישתו מתפקיד יו"ר איגוד הטייסים הישראלי ועל הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו, התייצב סא"ל (במיל') מידן בר לריאיון פוליטי ראשון. בר התארח בתוכנית "מפגש קצוות" עם נוה דרומי ב-i24NEWS, במה שהפך לטבילת האש הראשונה שלו בזירה הפוליטית.

בר, שכיהן במשך שבע שנים כיו"ר איגוד הטייסים, הצטרף לאחרונה למפלגתו של אביגדור ליברמן. עם כניסתו לחיים הפוליטיים אמר כי "מדינת ישראל זקוקה לקברניט מנוסה", והביע תמיכה בליברמן כמועמד הראוי להוביל את הממשלה הבאה.

במהלך הריאיון נשאל בר על שורת סוגיות פוליטיות וביטחוניות, אולם ככל שהשיחה התקדמה התקשה לפרט את עמדותיו בנושאים שונים.

באחד הרגעים החריגים במהלך הצילומים ביקש בר לעצור את הריאיון, לאחר שקיבל פנייה טלפונית מאנשי מפלגתו. הצילומים הופסקו לזמן קצר כדי לאפשר לו לקבל תדרוך, ולאחר מכן חודש הריאיון.

מידן בר, תושב חבצלת השרון, הוא קברניט באל על, עורך דין ושוטר מתנדב. בעבר שירת כטייס מסוקים בחיל האוויר, וכיום הוא ממשיך לשמש מדריך בבית הספר לטיסה.