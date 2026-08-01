מסעדת "נועם", מסעדה כשרה במונטריאול שבקנדה, נשרפה כליל לפנות בוקר בנסיבות שעדיין נחקרות.

באירוע לא היו נפגעים בגוף או בנפש, אולם הנזק למבנה כבד.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, אדם תועד סמוך למסעדה בזמן שבו פרצה השריפה. בידי משטרת מונטריאול נמצאים סרטוני מצלמות האבטחה מהאזור, והם נבדקים במסגרת החקירה בניסיון להתחקות אחר נסיבות האירוע.

בשלב זה טרם נקבע מה גרם לשריפה, ולא ידוע אם מדובר בהצתה מכוונת. עם זאת, חבר פרלמנט יהודי קרא למשטרה לחקור את המקרה כפשע שנאה, ואמר כי מכלול הנסיבות מעורר חשד שמדובר בהצתה מכוונת של מסעדה כשרה. לדבריו, אם החשד יתברר כנכון, יש למצות את הדין עם האחראים במלוא חומרת הדין.

האירוע מצטרף לשורת תקריות שאירעו בחודשים האחרונים נגד מוסדות יהודיים או עסקים בבעלות יהודית בקנדה, ובהם בתי כנסת ומסעדות שספגו פיגועי ירי ומעשי ונדליזם.

ראש ממשלת קנדה הצהיר אמש כי ממשלתו נחושה להיאבק ב"נגע האנטישמיות", והנחה את רשויות אכיפת החוק לבצע חקירה מקיפה של התקריות האחרונות ולהביא את האחראים לדין.