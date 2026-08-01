מהומה בבית קפה בביקור ליברמן ללא קרדיט

עשרות חרדים הפגינו היום (שבת) סמוך לבית קפה ברחוב אגריפס בירושלים, במחאה על פתיחת העסק בשבת, בזמן שבמקום שהה יו"ר ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן.

במהלך האירוע הותקפה לוחמת מג"ב, וכוחות המשטרה פעלו להשבת הסדר.

במשטרה נמסר כי שוטרי תחנת לב הבירה, לוחמי יס"מ ומג"ב הוזעקו למקום בעקבות המחאה. בשלב מסוים ניסו חלק מהמפגינים להיכנס בכוח לבית העסק, אולם הכוחות בלמו את ניסיון הכניסה, הרחיקו את המעורבים והמשיכו לפעול למניעת חיכוך ולשמירה על הסדר הציבורי עד לסיום ההפגנה.

לאחר האירוע פרסם ליברמן הודעה שבה תקף את המפגינים. "הבוקר הגעתי לבית קפה במרכז העיר ירושלים כדי לחזק את בעלי המקום ואת האנשים שכל 'חטאם' היה לשבת ולשתות קפה בשבת בבוקר", כתב.

לדבריו, "מדינת ישראל היא מדינה יהודית, אבל היא לא תהיה מדינת כפייה חרדית". הוא הוסיף כי "אותם משתמטים שמגיעים שבוע אחרי שבוע לצעוק, לאיים, להתפרע ולהתעמת עם חיילים ואזרחים צריכים מקום אחר להוציא בו את האנרגיה - מול חמאס, מול חיזבאללה ומול החות'ים".

ליברמן חתם את דבריו באמירה: "במשמרת שלי לא יהיה למשתמטים זמן להפגין בבתי קפה ולתקוף חיילים, כי הם יהיו עסוקים בלעלות על מדים".