עוד רגע בבית - מרדכי שנוולד - מתוך מיזם רוח השריון

מרדכי שנוולד, שנפצע באורח קשה במהלך המלחמה, משיק את השיר החדש "עוד רגע בבית", שנכתב מתוך מסע ההתמודדות והשיקום האישי שלו, במסגרת מיזם "רוח השריון".

את מילות השיר כתבו שנוולד ואביו, אל"ם (במיל') הרב אליעזר שנוולד, ראש ישיבת מודיעין. השניים גם מבצעים את השיר יחד, כשהעיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו בידי אסף פינקלשטיין ומרדכי שנוולד.

השיר נולד מתוך החוויה האישית של הפציעה וההתמודדות שלאחריה, ומשלב כאב, געגוע ותקווה. מילותיו מתארות את הכמיהה לשוב הביתה, לצד האמונה בכוח להתחיל מחדש ולהמשיך קדימה למרות הקשיים.

"עוד רגע בבית" מצטרף לשורת היצירות של מיזם "רוח השריון", המבקש להעניק ביטוי מוזיקלי לסיפורי הגבורה, ההתמודדות והרוח של לוחמי חיל השריון ומשפחותיהם.