100 אלף דולר בחודש, ותזכו לקרוא את הציוצים של הנשיא טראמפ לפני המשתמשים האחרים.

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ החליט להציע מנוי חודשי למשתמשים שרוצים לקרוא את הציוצים שלו עוד לפני שהם מפורסמים לקהל הרחב.

קבוצת Trump Media & Technology מציעה כעת גרסת פרימיום של הרשת החברתית של טראמפ, Truth Social. גרסת הפרימיום תעניק גישה מוקדמת לפידים וציוצים של משתמשים בעלי פרופיל פופולרי במיוחד, כולל הנשיא עצמו.

היוזמה נקראת Truth API. העלות עבור מי שמעוניין לרכוש מנוי תעמוד על 100 אלף דולרים בחודש, והיא מיועדת בעיקר לחברות וסוחרים.

ראשי קבוצת Trump Media & Technology טוענים כי הציוצים של טראמפ גורמים לעיתים קרובות תנודות בשווקים ובמסחר, כך שסוחרים וחברות יוכלו לקבל את המידע מוקדם יותר.

ההשקה של המנוי החדש והיקר מגיעה ימים ספורים לאחר שהסנאטורים הדמוקרטים אדם שיף ואליזבת וורן קראו לרשות ניירות ערך בארה"ב לבחון את השירות החדש, בטענה כי מדובר בניצול לרעה של תפקידו של הנשיא.

במכתב שנשלח ליו"ר הרשות לניירות ערך בארה"ב, פול אטקינס, קראו שני הסנאטורים לחקור האם החברה של טראמפ מפרה את החוק.

"זה נראה כניצול שערורייתי לרעה של משרד הנשיא לטובתו האישית, מה שפוגע במשקיעים היומיומיים ובשלמות השווקים שלנו, תוך העשרת וול סטריט ובעלי עניין עשירים אחרים", כתבו שני הסנאטורים.

בחודשים האחרונים גורמים הפוסטים של טראמפ לתנודות משמעותיות בשוק האנרגיה ומחירי הנפט, לאחר האיומים שלו על איראן.