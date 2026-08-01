אין כזה דבר להתקלקל בגלל הצבא - הרב ניר יעקב מס ראש ישיבת לב ת"א -שיר לנריה במסר מחזק למתג

ראש ישיבת לב תל אביב, הרב ניר מס, יוצא נגד הטענה שלפיה שירות צבאי עלול לפגוע בשמירת התורה והמצוות, וקובע כי מדובר בהנחה שגויה שאינה עולה בקנה אחד עם תפיסת התורה והאמונה.

בתשובה לשאלה האם החשש מירידה רוחנית מצדיק פטור של תלמידי חכמים משירות צבאי, השיב הרב מס בחריפות: "אני כופר כמעט בכל משפט מהשאלה הזאת". לדבריו, מדינת ישראל מצויה כיום במלחמת מצווה, ולכן אין מקום להתייחס לגיוס כאפשרות שניתן להתחמק ממנה.

הרב מס הדגיש כי גם ההנחה שאדם עלול להתרחק מהתורה בעקבות השירות הצבאי אינה נכונה. "להגיד שאדם יכול להתקלקל בשמירה ומצוות בשירות צבאי זו שגיאה פנימית של אי־הבנה מה זו תורה, מה זו יהדות, מה הם יהודים ומהי ארץ ישראל", אמר.

לדבריו, השירות הצבאי מבטא את מסירות הנפש של היחיד למען כלל ישראל, והוא נושא בתוכו משמעות רוחנית עמוקה. "כל אדם שעושה שירות צבאי, אור היחידה שבנפש בהכרח גורם לו לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה לא להפוך מחילוני לדתי, אלא לשוב אל עצמך האמיתי והיפה".

בהמשך התייחס לטענה שלפיה יש מי שהפסיקו לשמור מצוות לאחר שירותם הצבאי. "אין דבר כזה 'חזר בשאלה'. יש רק חזר בתשובה", אמר. לדבריו, לעיתים אדם מקיים מצוות מתוך הרגל או לחץ חברתי, ואילו המפגש עם המציאות ועם בירור פנימי מוביל אותו לקשר עמוק ואמיתי יותר עם אמונתו.

כדי להמחיש את תפיסתו ציטט הרב מס את מילות השיר "מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד", והוסיף: "מי שבאמת מאמין בארץ ישראל, בעם ישראל, בנשמות ישראל ובתורת ישראל, מגיע לשירות בלי שום פחד. למה שהוא יפחד שיקלקלו אותו? אם כבר - שהם יפחדו שהוא יתקן אותם".

את דבריו חתם בקריאה להכין את לומדי התורה לשירות צבאי מתוך אמונה וביטחון. "צריך להכין כל לומד תורה להגיע לשירות מתוך הבנה שזה מקום של צמיחה רוחנית. כשמסתכלים בפנימיות הדברים, מי שמגיע לצבא ההגנה לישראל - חוזר בתשובה ומחזיר אחרים בתשובה".