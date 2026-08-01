פרק 61 משפטי ארץ - הרב אליעזר איגרא והצעדים הראשונים של עולם הדיינות הציוני דתי

הרב אליעזר איגרא, חבר בית הדין הרבני הגדול בדימוס, התייחס בריאיון לפודקאסט "שיג ושיח" של הרב עקיבא צוקרמן ל"חוק העגינות הבינלאומית".

החוק נועד להתמודד עם מקרים שבהם נשים נותרות עגונות מחוץ לישראל, כאשר לבתי הדין המקומיים אין אפשרות מעשית לאכוף מתן גט.

הרב איגרא סיפר כי בחו"ל קיימים מצבים שבהם בני זוג מתגרשים אזרחית, אך אחד הצדדים מסרב להשלים את הליך הגירושין הדתי. הוא תיאר מקרים שבהם, הסירוב למתן גט משמש כאמצעי לחץ כלכלי או אישי, ואמר כי, "שם בחוץ לארץ אתה לא יכול לעשות כלום".

עוד סיפר כי החוק נועד לאפשר לבתי הדין בישראל לפעול גם כאשר לבעל אין זיקה ממשית לישראל, אלא רק הגעה זמנית למדינה. לדבריו, קודם לכן ניתן היה לפעול רק במקרים שבהם הייתה לאדם זיקה מסוימת לישראל, ואילו החוק ביקש להרחיב את היכולת לטפל גם במקרים אחרים. "רבני חוץ לארץ ביקשו את החוק הזה", והוסיף כי הגורמים בישראל פנו לחברת הכנסת לשעבר עליזה לביא בבקשה לקדם את המהלך.

הרב איגרא שיבח את מעורבותה של לביא בקידום ההצעה ואמר כי היא "באמת קידמה את החוק הזה". לדבריו, אף שמדובר במספר מצומצם של תיקים מדי שנה, "זה באמת הצלת עגונות", והוסיף כי מדובר במקרים בעלי משמעות רבה עבור הנשים המעורבות.

בהמשך הריאיון מתח הרב איגרא ביקורת חריפה על התנגדות ארגוני הנשים לחוק. "ארגוני נשים, על הרגליים האחוריות, בשום אופן לא לאשר את החוק הזה", משום שלטענתו הוא העניק לבתי הדין סמכות נוספת.

לדבריו, ההתנגדות לא נבעה מהשפעת החוק על הנשים עצמן אלא ממאבק עקרוני על סמכויות בתי הדין: "יש להם עיקרון על, לא אכפת שנשים לא יקבלו עכשיו מזונות לילדים שלהם. העיקרון על הוא שניקח מבתי הדין את הסמכות. אני אומר את זה בהכללה, כל ארגוני הנשים התנגדו".

לדבריו, חברת הכנסת שולי מועלם אמרה להם כי תצביע בעד החוק רק אם יתברר שקולה יכריע את הכף, ובסופו של דבר, כך החוק עבר למרות ההתנגדויות.

בהמשך התייחס לטענתה של עליזה לביא, שכתבה בספרה כי החוק היה בין הגורמים שהובילו לעזיבתה את הכנסת. הרב איגרא אמר כי בעיניו הסוגיה משקפת מאבק רחב יותר על מעמדם של בתי הדין הרבניים.

לדבריו, המחלוקת אינה נוגעת רק לחוק המסוים אלא לסמכויות בתי הדין בתחומים שונים. "אני מרגיש את זה, בגלל הציונות הדתית, שהכיפה הזו חשובה לנו, כי אנחנו מאמינים שהכיפה הזאת היא משהו יסודי במדינה הזאת", אמר, והוסיף כי לדעתו, "אסור לוותר על זה. זה באמת לא איזה משהו שולי".