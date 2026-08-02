הקלטה נדירה: ערב הוקרה הרב יוסף קאפח הרב סעדיה כובשי ר' שמעון גריידי

הקלטה נדירה והיסטורית מערב הוקרה שהוקדש לרב יוסף קאפח, לרב סעדיה כובשי ולר' שמעון גריידי נחשפה בימים האחרונים לציבור.

התיעוד כולל את פתיחת האירוע, שבמהלכה נשא הרב שלמה צדוק דברי שבח והוקרה לשלושת האישים. ההקלטה מספקת הצצה לעולם המסורת וההנהגה הרוחנית של יהדות תימן ומתעדת רגעים נדירים של דמויות מרכזיות שכבר אינן בין החיים.

בין המשתתפים הנראים בתיעוד נמנים המנחה יגאל בן שלום, הרב יוסף קאפח, הרב סעדיה כובשי, ר' שמעון גריידי, ישראל קיסר, הרב יוסף צאלח, הרב רצון ערוסי, פנחס אביזמר, יהודה לוי נחום, עובדיה בן שלום, שלום סרי, הרב שמעון דאר, חיים דאר, שמעון עראקי, זכריה חמי, יהודה כהן וחיים צדוק.

עוד נראים הרב שלמה צדוק, ד"ר יוסף הלוי, הרב יחיא קאפח, אפרים פרחי, עזרא צוריאל, יאיר עוז ארי, אביגדור קהלני, הרב יוסף שבח, הרב אברהם חמאמי, ישעיה צדוק, הרב אליהו אביעד, מאיר קורח, דוד ציחי, דוד קאפח ואישים נוספים.

על פי התיאור שצירף יוסי פרחי להקלטה, ערב ההוקרה נערך ביוזמת האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מיסודו של עובדיה בן שלום.