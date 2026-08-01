סוד תנורו של עכנאי | ערב הורים בישיבת ההסדר חיבורים עפולה | ה'תשפ''ו

הרב אלישע ינון, ראש ישיבת ההסדר בעפולה, סבור כי ההכנה לחיי הנישואין צריכה להתחיל שנים לפני הקמת הבית.

בשיעור שמסר הסביר כי לימוד זוגיות בישיבה אינו עוסק רק בהקניית ידע, אלא בבניית אישיות, מידות וכלים שיאפשרו לתלמידים להקים בעתיד בית בריא ויציב.

עבורו, תפיסת העולם של הישיבה היא לחיות "לכתחילה" ולא "בדיעבד". לכן, במקום להמתין למשברים, התלמידים לומדים כבר כעת כיצד נכון לבנות מערכות יחסים: "אתה רוצה זוגיות. אתה לא נזרק לזוגיות ואז מנסה להדביק פלסטרים. אתה בונה חזון. אתה לומד איך זוגיות אמורה לעבוד, ולאט לאט, צעד אחרי צעד, מתחיל ליישם".

הרב ינון הדגיש כי גם לאחר רכישת הכלים, הדרך אינה לכפות אותם על המציאות: "למדת תקשורת נכונה, אתה מתחיל לאט לאט ליישם. ואתה לא בא וכופה על המציאות את התקשורת הזאת. אתה לא בא ואומר, 'אני למדתי, ככה צריך להיות'. לא. אתה מצמיח את זה מבפנים לאט לאט".

לדבריו, תהליך הלמידה משנה קודם כול את האדם עצמו, ומתוך כך גם את הזוגיות שהוא בונה: "פתאום אתה מכיר את המושג, ופתאום הולך לך. אתה לא מכריח אף אחד, ולאט לאט אתה לומד, וכשאתה לומד החיים שלך משתנים. אתה בונה זוגיות בריאה".

עבורו, לימוד הזוגיות משתלב בתפיסת חיים רחבה יותר, המבוססת על חזון ותכנון מוקדם: "כשאנחנו לומדים כלים על איך לחיות נכון יש לנו חזון. איך נראית זוגיות אידיאלית? צייר את זה. תתחיל לבנות את זה".

באותה תפיסה משולב גם לימוד חינוך הילדים כבר בתקופת הישיבה. הרב ינון הסביר כי אדם צריך לבנות בעצמו חוסן, אמון ויכולת תקשורת עוד לפני שהוא הופך להורה: "כשהילד שלו מגיע, הוא בא עם סל כלים והוא יודע איך הדברים אמורים לעבוד".

בסיום דבריו הדגיש כי מטרת הישיבה היא להצמיח אנשים שבונים את חייהם מתוך יוזמה ולא מתוך תגובה למציאות: "כשהם יצאו מפה מבית המדרש הם יודעים את הייעוד שלהם ברמה האישית, יש להם חזון והמון המון כלים".