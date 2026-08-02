הדיין הרב אברהם זרביב השיב ליו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשלילה על הצעתו לקבל שריון במפלגת הציונות הדתית.

על פי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, בסביבת הרב אומרים שדובר גם על תפקיד שר אך הוא סירב מכמה סיבות בהן רצונו להמשיך "להיות שייך לכל עם ישראל ולא למשהו מפלגתי".

השר סמוטריץ' נפגש לפני כחודש עם הרב זרביב והניח בפניו הצעה לשיריון מובטח ברשימת המפלגה במקום השני. המהלך נועד להזרים דם חדש למפלגה ולפנות לקהל יעד חדש.

הרב זרביב הפך במהלך חודשי הלחימה הארוכים לאחת הדמויות והמוכרות ביותר בקרב לוחמי המילואים ובציבור הישראלי בכלל. במהלך המלחמה שימש במשך תקופות ארוכות במילואים כמפעיל דחפור D9 בשירות חיל ההנדסה.

ביום העצמאות האחרון נבחר הרב זרביב נבחר על ידי הוועדה הציבורית להשיא משואה בהר הרצל.