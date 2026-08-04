רועי חג'בי, משתתף במיזם 'יומי', תושב בני דקלים

במהלך משדר שעסק במיזם "היומי" של החמ"ד לחיזוק הלימוד גם בימי החופש, שיתף רועי חג'בי מבני דקלים בחוויה האישית שלו מהשתתפות בתוכנית.

כשהבחירה באה מהלב - הלימוד הופך לחלק מהחיים. להצטרפות לחצו כאן>>>

לדבריו, דווקא בתקופה שבה אין מסגרת מחייבת, הלימוד מקבל משמעות אחרת. "בתכלס בסוף זה החיבור. אתה מרגיש גם שבאמת עשית משהו משמעותי בחופש", אמר.

רועי הסביר כי לדעתו יש הבדל משמעותי בין לימוד במסגרת בית הספר לבין לימוד מתוך בחירה אישית. "כשזה בא ממך אתה יותר מתחבר, אתה יותר מבין", סיפר. לדבריו, האפשרות ללמוד באמצעות מיזם "היומי", הכולל ביאורים והסברים נגישים, מאפשרת הבנה טובה יותר של החומר ומגבירה את הרצון להתמיד.

הוא תיאר את האפשרויות השונות שמציעה המערכת: לימוד עם ביאור יומי, קריאת הגמרא בלבד, שמירת נקודת ההתקדמות האישית ותזכורות קבועות להמשך הלימוד. לצד זאת, המשתתפים יכולים לצבור נקודות ולזכות בפרסים, דבר שלדבריו מעניק מוטיבציה נוספת. רועי עצמו כבר זכה ברחפן במסגרת המיזם.

כשהבחירה באה מהלב - הלימוד הופך לחלק מהחיים. להצטרפות לחצו כאן>>>

נכנסים ליומי ומשתתפים בכל יום בהגרלה צילום: ללא

אחד הרגעים המשמעותיים עבורו היה השלמת מסכת מכות. הוא סיפר כי בחר ללמוד דף אחד בכל יום, החל מ-1 ביולי, ורק בהמשך גילה שסיום המסכת צפוי לחול בתשעה באב. "אמרתי כנראה זה משמיים", סיפר, והחליט לערוך את הסיום במוצאי תשעה באב.

לדבריו, גם במהלך שנת הלימודים כדאי להמשיך במסגרת הלימוד הזו, שכן היא מספקת מסגרת אישית ומעודדת התמדה. המערכת, כך סיפר, מאפשרת גם להגדיר תזכורות טלפוניות, ובכל יום מתקבלת שיחה עם הודעה מוקלטת המזכירה להמשיך בלימוד.

רועי מסיים מסכת צילום: באדיבות המשפחה

בסיום הריאיון התייחס רועי גם לשימוש בטכנולוגיה. על אף שהדור הצעיר מזוהה לא פעם עם זמן מסך ממושך, הוא ביקש להציג את הצד החיובי של הכלים הדיגיטליים. "אפשר גם לעשות עם זה הרבה דברים", אמר, וסיפר כי אף פיתח אפליקציה ייעודית ליישובו ואף העלה רעיונות לשילוב כלים דיגיטליים בלימוד התורה. מבחינתו, המסכים אינם רק מקור לבידור, אלא גם אמצעי שיכול לחזק את הלמידה ולהנגיש תכנים בצורה יעילה ונוחה.

החופש הוא לא רק זמן לנוח, אלא גם הזדמנות לצמוח. להצטרפות לחצו כאן>>>