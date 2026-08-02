Firefighting helicopters crash in Greece

שני מסוקי כיבוי התרסקו היום (ראשון) לאחר שהתנגשו באוויר במהלך מבצע לכיבוי שריפת הענק המשתוללת באזור פסאטה שבמערב מחוז אטיקה, ממערב לאתונה.

לפי הדיווחים ביוון, בכל אחד מהמסוקים היו שני אנשי צוות - שניים נהרגו ושניים נוספים חולצו בחיים ופונו לבית החולים הצבאי באתונה.

התאונה אירעה בעת ששני המסוקים, מסוג Bell, פעלו מעל אזור הררי סמוך לחזית האש. עד ראייה סיפר כי ראה את המסוקים נוגעים זה בזה באוויר, שמע רעש עז ולאחר מכן הבחין בהם נעלמים מאחורי ההר.

פעולות הכיבוי התנהלו בתנאים מורכבים במיוחד, כאשר רוחות עזות ומערבולות אוויר הקשו על המסוקים להתקרב לחזית האש, לשאוב מים מהים ולבצע הטלות.

השריפה, שהחלה ביום שישי, התפשטה לעבר אזור החוף של פורטו גרמנו ופסאטה, ואילצה את הרשויות לפנות מאות תושבים, חלקם באמצעות כלי שיט.

בהודעת שירותי הכבאות של יוון נמסר כי במהלך מבצע הכיבוי התנגשו שני מסוקים שהשתתפו בפעולות, וכי כוחות חיפוש והצלה הוזעקו מיד לאיתור אנשי הצוות. במקביל נמשך המאבק בשריפה, שהתפשטה מאזור בויאוטיה לעבר יישובים ממערב לבירה, בעוד רוחות עזות ועשן כבד מקשים על פעולות הכיבוי.

יוון מתמודדת בימים האחרונים עם כמה מוקדי שריפה גדולים על רקע רוחות חזקות ותקופה ממושכת של חום ויובש. בשבוע האחרון נהרגו שלושה כבאים בשריפות באי כרתים ובדרום המדינה, ואלפי תושבים ותיירים פונו מאזורים שנשקפה להם סכנה.