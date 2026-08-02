שגיא בן לישה, נציג הציונות הדתית בטירת כרמל, נכנס הבוקר (ראשון) לתפקיד סגן ראש העיר.

המינוי מגיע לאחר שנתיים וחצי שבהן כיהן כחבר מועצת העיר בהתנדבות, ובמהלכן עסק בפעילות ציבורית למען תושבי העיר, גם בתקופת המלחמה.

עם כניסתו הרשמית לתפקידו החדש, הדגיש כי מדובר בהמשך ישיר של דרך השליחות שבה החל, תוך מחויבות מלאה לקידום מענה ראוי ומותאם עבור התושבים בתחום העירוני והממשלתי.

בן לישה שיתף בתחושותיו וכתב: "לפני שלוש שנים בדיוק, סיפרתי לכם על כוונתי לרוץ ולהיבחר למועצת העיר. מאז עברו עלינו כעיר וכעם שלוש שנים שלא יכולנו לצפות בשום אופן, ועבורי אלו היו שנים של אתגרים יום־יומיים ואיתם סיפוק אדיר על שאני זוכה להשקיע את האנרגיות שלי בעיר שלי, בתושבי העיר שסביבי", כתב וציין כי לאחר שנתיים וחצי של עשייה, הוא מקבל על עצמו ביראת כבוד את תפקיד סגן ראש העיר.

"ההישג הזה הוא שלכם ובשבילכם: לא באנו ליהנות מלשכה ומזגן, באנו לשרת", הדגיש בן לישה. "עם כניסתי לתפקיד אני מחויב לתושבי העיר ב-100%, ללא סייגים ואילוצים".

בדבריו פירט את היעדים המרכזיים שלצידם ימשיך לפעול בתפקידו החדש: "לקדם את העיר בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, הספורט והקהילה בתוך העיר ובשיתוף משרדי הממשלה אשר רואים בטירת-כרמל כר פורה להשקעה עם תוצאות, כמו שכבר פעלנו בעבר, אבל יותר".

הוא הודה לחברי מועצת העיר ובראשם ראש העיר דודו כהן, לתושבים ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על התמיכה שלו בעיר ובהצלחתה, והזכיר את דבריו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל על הפסוק 'לב טהור ברא לי אלוקים', ואיחל "שנדע להסתכל קודם כל על האחר, על החבר, על מה קורה מסביבי, נקבל כוחות להתקדם ולהמשיך לפעול יחד".

סמוטריץ' בירך על המינוי: "אני מברך את ידידי היקר שגיא בן לישה עם כניסתו לתפקיד סגן ראש העיר טירת כרמל. כנציג הציונות הדתית בעיר, שגיא ימשיך את את פעילותו המדהימה בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והספורט בעיר, בשיתוף פעולה ובגב מלא שלי כשר האוצר. בהצלחה שגיא, תושבי טירת כרמל - זכיתם!"