באמת קיימת תגלית חדשה על מקום בית המקדש?? תגובה לספרו של ר' ברק שרגאי | הרב אלישע וולפסון

בשיעור שמסר הרב אלישע וולפסון בהר הבית, הוא הגיב לספר החדש 'נויו של עולם' מאת הרב ברק שרגאי שטוען בספרו כי המסורת המקובלת על מקום המקדש אינה נכונה, ולשיטתו מקום המקדש שכן בדרום הר הבית, עמוק מתחת לפני הקרקע.

הרב וולפסון דחה את טענותיו של שרגאי מכל וכל והשיב לעיקריהן. בדבריו ביאר כי אין כל סתירה בין דברי חז"ל למסורת המקובלת; אדרבה, המקורות מוכיחים את אמיתות המסורה, המופיעה כבר בדברי הגאונים ונפסקה להלכה בקרב הראשונים והאחרונים ללא כל פקפוק.

בנוסף, הבהיר הרב כי טענתו של שרגאי אינה מתקבלת על הדעת אף מבחינה מציאותית: שרגאי טוען שהמקדש שכן כ-13 מטרים מתחת למפלס הנוכחי, אולם בדרום ההר נראה לעין 'סלע אם' (תשתית הסלע הטבעית), נתון השולל את האפשרות שהמקדש שכן בעבר במפלס נמוך יותר.

הרב חתם את שיעורו בקריאה שלא "לחפש" את מקום המקדש דרך המצאות חדשות, בשעה שישנה מסורת עתיקת יומין המעוגנת בהלכה ונתמכת בממצאים טופוגרפיים וארכיאולוגיים.

לסיום הדגיש הרב כי עלינו להתמקד בדרישת המקום הקדוש על פי ההלכה ולקיים את מצוות התורה המופיעה בפרשתנו: "לשכנו תדרשו ובאת שמה".