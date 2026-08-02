במלאת השבעה לפטירתו של העסקן החסידי יעקב אהרן פרבר, מהפעילים הבולטים לגיוס חרדים לצה"ל, מתפרסם היום קטע וידאו מחזק מתוך התוכנית 'טעם ודעת' של חסידות בעלזא.

בקטע התיעודי גולל פרבר ז"ל בקולו את אשר עבר עליו בימי הטיפולים הקשים בבית החולים לפני מספר שנים, ואת התובנה הרוחנית העמוקה ששאב מתוך הייסורים.

בדבריו המרגשים תיאר את תחושת חוסר האונים בעת המחלה, והסביר כיצד התפילה והתהילים הפכו למקור החיות היחיד שלו: "בימי המחלה, כשאדם נמצא ממש ללא אונים וללא כל עזרה, העיקר הוא להתפלל, לפתוח את הלב ולבקש מהקדוש ברוך הוא".

הוא הוסיף והסביר: "אדם אומר עוד פרק תהילים והנה התבוננתי בפסוק 'שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי'. בספרים הקדושים שואלים: 'משענתך' מובן היטב כיצד היא מנחמת את האדם, אך כיצד 'שבטך' - מקלו של הקב"ה והייסורים שהוא מביא - יכולים לנחם ולהיות דבר טוב?"

על כך השיב: "כן! כשהקב"ה נותן לאדם את ה'שבט', האדם מתחיל להתפלל ביתר שאת וביתר עוז. הוא מתרומם אל הקב"ה, נקשר אליו, ונוצר אז תענוג מיוחד במינו. תענוג של התקשרות וחיבור להשם יתברך, שבכל ימי החיים הרגילים אדם אינו זוכה להגיע אליו. על כך נאמר 'שבטך ומשענתך' - שניהם יחד 'המה ינחמוני'".

את דבריו סיים בהודאה: "את הדבר הזה קיבלתי כמתנה טובה. אני יכול לומר שכל מה שהיה - הכל היה לטובה, אבל עצם ההתקשרות הזו, החיבור והתפילה הזו - זה כשלעצמו הייתה המתנה הגדולה ביותר שהקב"ה יכול היה לתת לי".