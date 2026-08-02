רון אהרן קרס - הללויה

המוזיקאי והיוצר רון אהרן קרס משחרר את "הללוי-ה", הסינגל הראשון מתוך אלבומו החדש "תיקון הכללי רגאיי ג'אם".

השיר מבוסס על מילותיו של דוד המלך ממזמור ק"נ בתהילים - "הללו אל בקדשו" - ומשלב בין פסוקי התהילים לבין מקצבי רגאיי ועיבוד מוזיקלי מקורי.

לדברי קרס, השיר מבטא הודיה, אהבת הבורא והתעלות רוחנית, ומשקף את רוחו של האלבום כולו. על הלחן, השירה וההפקה המוזיקלית אחראי קרס עצמו.

סיפורו האישי של קרס משלב בין עולמות מוזיקליים ורוחניים. הוא גדל בבית חילוני, החל לנגן פסנתר כבר בגיל חמש ובהמשך למד אקורדיון, ובהמשך נחשף לג'אז, לבלוז ולמוזיקה אלקטרונית. לקראת גיל 30, לאחר מסע רוחני בהודו ובישראל, החל בתהליך של התחזקות באמונה ומצא את דרכו לחסידות ברסלב.

לפני 13 שנים הוציא קרס את פרויקט "התיקון הכללי ברגאיי", שבו הלחין את עשרת מזמורי התהילים של "התיקון הכללי" בסגנון רגאיי רוטס.

כעת הוא חוזר אל אותם מזמורים בעיבודים חדשים, שלדבריו נשענים פחות על מערכת תופים מסורתית ויותר על כלי הקשה, תוך שילוב השפעות מוזיקליות נוספות.

"בהתחלה חשבתי להוציא עיבוד חדש בסגנון רגאיי אבל אקוסטי לגמרי, ועם ההקלטות והעבודה עם השיר הראשון יצא משהו אחר. זה סגנון מיוחד שקשה להגדיר אותו רק כרגאיי, אבל הוא עשה לי כל כך טוב על הלב שהחלטתי להקליט אלבום שלם", אמר.